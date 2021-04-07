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Движение по Литейному мосту вновь ограничат на две недели

Из-за ремонта на Литейном мосту будут действовать ограничения с 10 по 24 апреля

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на проведение ремонта покрытия Литейного моста. Из-за этого на переправе в период с 10 по 24 апреля будет ограничено движение транспорта в зоне трамвайных путей и по крайним левым полосам в обоих направлениях. Об этом 7 апреля сообщили в ГАТИ.

Также в указанный период будут закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост.

На время производства работ движение по западному проезду площади Ленина будет осуществляться в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную, уточнили в инспекции.

Заказчиком работ выступает СПб ГБУ «Мостотрест». Ремонт будет выполнять АО «ПО «Возрождение».

Напомним, что в декабре прошлого года в «Мостотресте» уже отчитывались о завершившемся ремонте Литейного моста. Однако в январе 2021-го на переправе вновь экстренно заделывали ямы.

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