Движение по Литейному мосту вновь ограничат на две недели

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на проведение ремонта покрытия Литейного моста. Из-за этого на переправе в период с 10 по 24 апреля будет ограничено движение транспорта в зоне трамвайных путей и по крайним левым полосам в обоих направлениях. Об этом 7 апреля сообщили в ГАТИ.
Также в указанный период будут закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост.
На время производства работ движение по западному проезду площади Ленина будет осуществляться в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную, уточнили в инспекции.
Заказчиком работ выступает СПб ГБУ «Мостотрест». Ремонт будет выполнять АО «ПО «Возрождение».
Напомним, что в декабре прошлого года в «Мостотресте» уже отчитывались о завершившемся ремонте Литейного моста. Однако в январе 2021-го на переправе вновь экстренно заделывали ямы.