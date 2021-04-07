Движение по Литейному мосту вновь ограничат на две недели

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на проведение ремонта покрытия Литейного моста. Из-за этого на переправе в период с 10 по 24 апреля будет ограничено движение транспорта в зоне трамвайных путей и по крайним левым полосам в обоих направлениях. Об этом 7 апреля сообщили в ГАТИ.



Также в указанный период будут закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост.

На время производства работ движение по западному проезду площади Ленина будет осуществляться в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную, уточнили в инспекции.

