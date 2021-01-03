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Ямы на Литейном мосту подлатали после массовых жалоб на пробитые колеса

На Литейном мосту в Петербурге экстренно заделывают ямы, из-за которых десятки автомобилистов пробили колёса.

«"Мостотрест" вывел аварийную службу с дорожным ремонтером. В оперативном порядке восстанавливают асфальтобетонное покрытие холодной смесью», — сообщили «Фонтанке» в КРТИ Петербурга со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

Фото: Мостотрест

Ранее петербуржцы массово жаловались на опасные выбоины на Литейном мосту. Один из читателей насчитал 20 пострадавших от ям автомобилей, другой — 35. Машины с пробитыми колёсами накануне вечером и в течение ночи ждали эвакуатор после съезда с переправы.

Фото: Мостотрест
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

alexdelovoi
А не кyй гонять, дe6илы
dedmoroz_5e4d8827384c2
На низком профиле кто понтует, тот всегда страдает. А за понты надо платить. Холодный, кстати, это дорого, ещё и в праздники, ещё и по аварийному... Сколько там денег отдали?)))
Skazochny
Если будут хорошие дороги, враги быстро и до Москвы дойдут, а нам этого не надо.
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