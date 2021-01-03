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Литейный мост превратился с переправу с препятствиями. Ямы на дороге оставляют автомобилистов без колёс

Автомобилисты пожаловались на огромные ямы на Литейном мосту в центре Петербурга. Письма с таким содержанием поступили в редакцию «Фонтанки» утром 3 января. Аналогичные посты за минувшую ночь также появились в соцсетях.

Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
Фото: читатель «Фонтанки» Михаил 
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам водителей, из-за дефектов дорожного покрытия машины одна за другой попадают в аварии на переправе. «На Литейном мосту огромные ямы. Уже больше 20 автомобилей повредили колёса», — пожаловался изданию читатель Михаил.

Свидетель происшествий Арсений сообщил «Фонтанке», что углубления в асфальте никак не огорожены, поэтому заметить их трудно. Особенно — в тёмное время суток. В связи с этим на этом участке и наблюдается такое большое количество пострадавших машин.

В группе «ДТП и ЧП» автомобилисты пишут, что ямы на Литейном мосту появились сразу на нескольких полосах. Те, кто в них попал, с пробитыми колёсами выстраиваются на съезде с переправы в ожидании эвакуатора.

«Фонтанка» обратилась за комментарием по дорожной ситуации в комитет по благоустройству Петербурга. В пресс-службе ведомства сообщили, что уточняют информацию.

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Комментарии (7)

AlexOzz
Литейный мост работает в страшном перегрузе. Вспоминаешь тут желание Валентины Иванны об Орловском туннеле...
(42)
Такой звиздец с дорогами в городе, как при Беглове, я помню разве что при Собчаке. При Яковлеве началась большая стройка, потом, как бы негативно по-началу не относился к Матвиенко, был просто золотой период для города, ремонтировались даже дворы... а потом пришел Беглов и всё начало возвращаться во времена Собчака, но тот хоть оратор был знатный, с полпинка мог доказать, что дороги нафиг не нужны, демократию на них не намажешь)
ДЮрьевич
Однако если ехать не быстро, то и ямы можно увидеть, и не будет критических повреждений
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