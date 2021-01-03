Автомобилисты пожаловались на огромные ямы на Литейном мосту в центре Петербурга. Письма с таким содержанием поступили в редакцию «Фонтанки» утром 3 января. Аналогичные посты за минувшую ночь также появились в соцсетях.

По словам водителей, из-за дефектов дорожного покрытия машины одна за другой попадают в аварии на переправе. «На Литейном мосту огромные ямы. Уже больше 20 автомобилей повредили колёса», — пожаловался изданию читатель Михаил.



Свидетель происшествий Арсений сообщил «Фонтанке», что углубления в асфальте никак не огорожены, поэтому заметить их трудно. Особенно — в тёмное время суток. В связи с этим на этом участке и наблюдается такое большое количество пострадавших машин.

