Как рассказали в КРТИ 16 апреля, работы по дорожному ремонту на мосту организованы в три этапа. Сейчас идет первый, он продлится до 20 апреля — с ограничением движения транспорта в зоне трамвайных путей и в левых полосах.

Второй этап — до 28 апреля — будет вестись с ограничением движения по центральным полосам движения в обе стороны.

На последнем этапе закроют правые полосы. Завершение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части планируется к 7 мая. На втором и третьем этапе планируется открыть съезд на Арсенальную набережную.