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Стал известен график, по которому из-за ремонта будут перекрывать Литейный мост

Литейный мост в Петербурге будут частично перекрывать до 7 мая

Ремонт Литейного моста будет перекрывать полосы движения по очереди — слева направо. Закончить должны к 7 мая.

Как рассказали в КРТИ 16 апреля, работы по дорожному ремонту на мосту организованы в три этапа. Сейчас идет первый, он продлится до 20 апреля — с ограничением движения транспорта в зоне трамвайных путей и в левых полосах.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Второй этап — до 28 апреля — будет вестись с ограничением движения по центральным полосам движения в обе стороны.

На последнем этапе закроют правые полосы. Завершение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части планируется к 7 мая. На втором и третьем этапе планируется открыть съезд на Арсенальную набережную.

В данный момент ведется оформление разрешительной документации ГАТИ. Подрядчик — компания «Возрождение» — работает практически круглосуточно. Задача — успеть до проведения международных мероприятий в Петербурге — ПМЭФ и Евро-2020.

В связи с ремонтом ежедневно образуются пробки на подъездах к мосту и окрестных магистралях, особенно плотно на Литейном проспекте. Сегодня тоже есть пробки, в том числе на Троицком мосту и набережных Невы.

Пробки утром 16 апреля. Скриншот с «Яндекс.Карт».&nbsp;
Пробки утром 16 апреля. Скриншот с «Яндекс.Карт». 
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Пробки утром 16 апреля. Скриншот с «Яндекс.Карт».&nbsp;
Пробки утром 16 апреля. Скриншот с «Яндекс.Карт». 

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