Как рассказали в КРТИ 16 апреля, работы по дорожному ремонту на мосту организованы в три этапа. Сейчас идет первый, он продлится до 20 апреля — с ограничением движения транспорта в зоне трамвайных путей и в левых полосах.
Второй этап — до 28 апреля — будет вестись с ограничением движения по центральным полосам движения в обе стороны.
На последнем этапе закроют правые полосы. Завершение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части планируется к 7 мая. На втором и третьем этапе планируется открыть съезд на Арсенальную набережную.
В данный момент ведется оформление разрешительной документации ГАТИ. Подрядчик — компания «Возрождение» — работает практически круглосуточно. Задача — успеть до проведения международных мероприятий в Петербурге — ПМЭФ и Евро-2020.
В связи с ремонтом ежедневно образуются пробки на подъездах к мосту и окрестных магистралях, особенно плотно на Литейном проспекте. Сегодня тоже есть пробки, в том числе на Троицком мосту и набережных Невы.