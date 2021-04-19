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Экс-глава петербургского штаба Навального сообщил о задержании

Оппозиционер Денис Михайлов задержан в Петербурге

В Петербурге задержан бывший глава местного штаба Навального Денис Михайлов — об этом он сам сообщил 19 апреля в своём телеграм-канале.

«Задержали у дома за участие в митинге 31 января. Везут в 1-й отдел полиции СПб», — отмечается в сообщении.

В марте 2021 года Михайлову удалось отсудить у МВД 8 тысяч рублей из-за незаконного задержания во время первомайского шествия в 2019 году. В 2019 году суд обязал его заплатить несколько миллионов рублей за вытоптанную на митинге зелень.

23-го, а затем 31 января этого года во многих городах России прошли несанкционированные акции в защиту Алексея Навального. В Петербурге были задержаны сотни участников, многие получили административные аресты.

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Комментарии (3)

вадики
всё равно пасодют всех .а он там точно был???может он в этот день дома был?
Вячеслав Рогожин
...в то же время россиян предупредили о росте налога на недвижимость
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Всех не задержат
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