Экс-глава петербургского штаба Навального сообщил о задержании

В Петербурге задержан бывший глава местного штаба Навального Денис Михайлов — об этом он сам сообщил 19 апреля в своём телеграм-канале.



«Задержали у дома за участие в митинге 31 января. Везут в 1-й отдел полиции СПб», — отмечается в сообщении.

В марте 2021 года Михайлову удалось отсудить у МВД 8 тысяч рублей из-за незаконного задержания во время первомайского шествия в 2019 году. В 2019 году суд обязал его заплатить несколько миллионов рублей за вытоптанную на митинге зелень.

23-го, а затем 31 января этого года во многих городах России прошли несанкционированные акции в защиту Алексея Навального. В Петербурге были задержаны сотни участников, многие получили административные аресты.