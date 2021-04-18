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В Купчино наркозависимая мать чуть не зарезала ножом своего ребёнка. Девятилетнего мальчика спасли полицейские

Во Фрунзенском районе Петербурга задержана женщина, ранившая ножом собственного сына

Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга чудом успели предотвратить трагедию в семье.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 18 апреля через службу «112» в полицию поступила информация о том, что в квартире одного из домов по Южному шоссе, д. 55/5 слышны крики. На место происшествия прибыли оперативники. В квартире находились 48-летняя хозяйка квартиры, её 28-летняя дочь и 9-летний мальчик с ножевым ранением руки.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что между старшей женщиной и её дочерью возник конфликт из-за того, что последняя регулярно употребляет наркотики. Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись же, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки. Прибывшие на место полицейские задержали агрессивную барышню, а ребёнка передали медикам. Его жизни ничто не угрожает.

Девушка была принудительно доставлена на медосвидетельствовние с целью установления наличия наркотического опьянения. После этого её препроводили в отделение полиции для оформления протокола и проведения других процессуальных действий.

Ранее «Фонтанка» писала, что на севере Петербурга в тот же день был задержан мужчина, крушивший топором автобусные остановки у метро «Озерки».

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Комментарии (4)

Сергей Финосов
А че раньше то её не приняли? Человек регулярно употребляет наркотики об этом все знают и чего-то ждут? Темболее человек наркоман живёт с несовершенно летним ребёнком.
260551481
Клиенты Госнаркосбыта они такие...
dragvs
Покушение на убийство малолетнего. Тяжкая статья. Либо долго сидеть, либо в психушку отправят...
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