В Купчино наркозависимая мать чуть не зарезала ножом своего ребёнка. Девятилетнего мальчика спасли полицейские

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 18 апреля через службу «112» в полицию поступила информация о том, что в квартире одного из домов по Южному шоссе, д. 55/5 слышны крики. На место происшествия прибыли оперативники. В квартире находились 48-летняя хозяйка квартиры, её 28-летняя дочь и 9-летний мальчик с ножевым ранением руки.



В ходе оперативных мероприятий было установлено, что между старшей женщиной и её дочерью возник конфликт из-за того, что последняя регулярно употребляет наркотики. Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись же, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки. Прибывшие на место полицейские задержали агрессивную барышню, а ребёнка передали медикам. Его жизни ничто не угрожает.

