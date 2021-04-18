Горожанин выместил злость на автобусных остановках в Выборгском районе Петербурга. Наступление на соперника из пластика сняли очевидцы. Видео опубликовано в социальных сетях 18 апреля.
Камера запечатлела мужчину с топором в руках у метро «Озерки». Он крушил автобусную остановку. «Когда поняли, что это не демонтаж, то сразу стали звонить в полицию», — рассказала одна из горожанок.
Приехавшие на место сотрудники застали два поверженных рекламных щита и разбитую автобусную остановку. Агрессора доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.