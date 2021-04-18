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Демонтаж с топором. В Озерках мужчина невзлюбил автобусные остановки

Камера сняла, как в Петербурге мужчина с топором крушил автобусные остановки

Горожанин выместил злость на автобусных остановках в Выборгском районе Петербурга. Наступление на соперника из пластика сняли очевидцы. Видео опубликовано в социальных сетях 18 апреля.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Камера запечатлела мужчину с топором в руках у метро «Озерки». Он крушил автобусную остановку. «Когда поняли, что это не демонтаж, то сразу стали звонить в полицию», — рассказала одна из горожанок.

Приехавшие на место сотрудники застали два поверженных рекламных щита и разбитую автобусную остановку. Агрессора доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

eliseyy
С учётом, что каждая остановка по стоимости как цена квартиры,..... дорого ему обойдется
karbofos
Интересно.
Чувак крушит рекламные постеры в остановке. Днем.
Борьба с конкурентами по рекламному бизнесу?
Активный шум от остановки (наркоманы, алкоголики по вечерам и т.п.)?
Стоят маршрутки на остановке и газуют? Но жилые дома у м.Озерки - напротив через дорогу. И маршрутки все равно будут стоять, без разницы в каком состоянии остановка.
И его успели задержать??

Фонтанка! Дайте продолжение истории, очень интересно!
Иван 2пырьев
объявления демонтировал
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