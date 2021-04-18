Особенности вакцинации в России: почему в регионах очереди за вакциной, а в столице — за пациентами

В некоторых регионах люди ждут своей очереди на вакцинацию по два месяца Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







Полтора месяца остается до 1 июня и до того момента, когда в России должны получить прививку от коронавируса все желающие. Президенту страны это пообещал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Между тем медики говорят, что в регионах доз для вакцинации не хватает, а в Москве, наоборот, есть избыток свободных слотов для желающих сделать прививку. Сеть городских порталов решила выяснить, как проходит вакцинация в разных регионах страны на самом деле: насколько реалистичен прогноз, что за полтора месяца привьют всех желающих. В Москве действительно привиться можно за считанные минуты каждому желающему. Просто зайти без очереди в любой торговый центр или даже в театр. Даже прописку не спросят. Сотрудники госучреждений говорят, что у них другая проблема: люди не хотят вакцинироваться, их чуть ли не пинками загоняют на прививку. Молодые боятся бесплодия и других побочных явлений и всерьез говорят о чипировании. Всего Москва вакцинировала миллион человек, что составляет около 10 % населения. Такими темпами вряд ли даже Москва успеет к 1 июня. И с желающими проблемы.

Сейчас в России вакцинировано шесть процентов населения Инфографика: Филипп Сапегин Поделиться Поделиться







Санкт-Петербург: планы снизили, сроки завысили

Вакцинация в Петербурге — маленький театр абсурда. В Смольном изначально хотели привить 3,5 миллиона из 5,2 миллионов жителей, но, переоценив возможности, снизили себе планку до хотя бы 1,2 миллиона . Вычли переболевших, беременных и детей. Хотя Минздрав просит сделать 2,6 миллиона уколов.

Сформировать коллективный иммунитет в Петербурге планировали к 1 июля . Затем сдвинули на 1 августа . Но и здесь рискуют не преуспеть: темпы слишком низкие, а нестабильные поставки вакцины в первые месяцы, переходившие в дефицит в январе и марте, серьезно подорвали процесс. Вместо 15 тысяч первично вакцинируемых в сутки сейчас делают вдвое меньше уколов. В городе первую дозу получили менее 500 тысяч человек, а полностью вакцинированы только 330 тысяч . Впереди майские праздники и летние каникулы, что вряд ли будет способствовать ускорению.

Хотя все условия для вакцинации присутствуют — в городе развернута самая масштабная в стране сеть прививочных пунктов. Работают 134 стационарных точки в медучреждениях, два десятка выездных бригад, в Михайловском театре, Ледовом дворце и на «Газпром Арене». В запасе есть вакцина на 170 тысяч человек и даже партия редкой «ЭпиВакКороны» на выбор, в мае появится и «КовиВак». Запись идет через госуслуги, портал «Здоровье петербуржца», номер 122 и сами поликлиники, уколоться можно хоть сейчас: всех желающих принимают мобильные точки в восьми торговых центрах. На прописку никто не смотрит.

Новосибирск: ситуация улучшилась Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов (Институт клинической иммунологии СО РАМН):

— В Новосибирске я видел проблемы, сейчас вроде как ситуация улучшилась и вакцинация пошла. Надеюсь, что всё будет. Поскольку появилось много желающих на нее и у производителя есть желание не потерять потенциальные страны-потребители. Наверное, в этом дело. Трудно судить, точный ответ можно узнать только у тех, кто непосредственно производит и распределяет. А это Минздрав. Сложно организовать при такой огромной стране и при всём остальном. То, что я сам видел, а я видел, что у нас какое-то время откладывали и переносили вакцинацию, вот это вот я видел. Сейчас я вижу, что открываются новые пункты и вакцина пришла. Самого меня пока это не очень волнует, потому что еще очень высокий постковидный уровень иммунных клеток.

Очередь в торговом центре на прививку Фото: Александр Родимушкин / Е1.RU Поделиться Поделиться







Тюмень: люди ждут своей очереди по два месяца Вакцина распределяется в зависимости от поступившего количества пропорционально числу прикрепленного населения и уже сформированного листа ожидания в каждой поликлинике. В регионе есть вакцины — « Гам-КОВИД-Вак » (« Спутник V »). На начало этой недели поступило 96 767 доз . Вакцинированы 82 342 человека . Прошли полный курс вакцинации в два этапа 51 013 жителей области. «ЭпиВакКорона». Вакциной из первой массовой партии первым туром привиты 438 человек . Помимо этого, данным препаратом в регионе уже привиты 500 человек , участвовавших в исследованиях вакцины.

В конце прошлого года был случай, когда группа людей парализовала работу городской поликлиники № 2 . Около 15 человек заявились в больницу, они были без масок и потребовали признать масочный режим незаконным. Люди, которые пришли в поликлинику, оказались местной общественной организацией ТРСОО «Народный Контроль». Они ссылались на то, что они — граждане СССР, поэтому могут не подчиняться российским нормативным актам. Эта история не получила продолжения и большого общественного резонанса. В очереди на вакцинацию сейчас числятся более 30 тысяч человек. Время нахождения в очереди у людей очень разное и мало поддается логике.

Даже в пределах нашей редакции ситуация разная. Корреспондент Мария Токмакова записалась в конце января и до сих пор не дождалась приглашения на прививку. Корреспондент Анна Яровая ждала своей очереди с конца февраля до середины апреля. Корреспондент Екатерина Петрова подала заявку в начале февраля и записалась на начало марта. Корреспондент Елена Леушина оставила заявку 14 апреля и получила приглашение на 30 апреля .



Читатели присылают много жалоб на то, что очередь движется медленно или запись переносят. «По работе обязали поставить. Три недели прошло, и только один ответ: «Ждите». Бред какой-то. Не знаю, кому их ставят, но, похоже, надо иметь знакомства, чтобы привиться», — рассказал читатель 72.RU. «Записались с мужем 8 февраля через регистратуру поликлиники № 3 , ждем. Говорят, что нет вакцины. Призывы «Вакцинируйтесь!» начали раздражать», — рассказала жительница Тюмени Надежда.

«Массовая вакцинация от ковида — игра престолов. Пока я такого мнения. По горячей линии записали на 28 февраля . В поликлинике сегодня сказали, что вакцины у них нет. Когда сделают, тоже не знают», — рассказала Елена Березюк.

Посоветуйтесь с врачом насчет возможных побочных явлений Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







Ярославль: подождать придется до мая В Ярославле первый этап вакцинации прошли более 73 тысяч человек. В поликлиниках города, где проводят вакцинацию, свободные явки есть лишь на неделю, а то и на две вперед. В некоторых медучреждениях ждать свободного места придется до мая. — Желающих очень много, — объяснили в регистратуре одной из поликлиник.

Со старта вакцинации в Ярославскую область завезли 99,5 тысяч доз «Спутника V». — По данным федерального регистра вакцинированных, всего прошли вакцинацию ( 1-й этап ) 73 800 человек — 76,2% от количества поступившей вакцины (+1689 за сутки), из них завершена вакцинация ( 2-й этап ) 50 673 человека — 52,3% . Сейчас в Ярославской области действуют 48 пунктов вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 30-ти медицинских организациях региона. В регионе функционирует 31 мобильная медицинская бригада и 18 мобильных прививочных пунктов для проведения иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции вне стационарных пунктов вакцинации, — уточнили в депздраве Ярославской области. Челябинск: легче всего привиться в торговом центре В Челябинской области ситуация с вакцинацией относительно благополучна. В регион уже поступило 226 992 дозы вакцины « Гам-КОВИД-Вак ». Прививки поставили 170 146 человек , 108 092 из них завершили вакцинацию (вакцинированы вторым компонентом). Оскандалившаяся вакцина «Вектор» новосибирских ученых пока не поступила.

Поставить прививку проще всего в торгово-развлекательных комплексах. В минувшие выходные пункты вакцинации работали в трех крупных моллах Челябинска, а также в ТРК еще четырех городов области. Можно поставить прививку и в поликлинике, ждать придется около недели: 13 апреля в ОКБ № 3 предложили запись на 20 апреля , в ГКБ № 1 — на утро 21 апреля . На этой неделе жители Челябинской области также могут поставить прививки в «Поезде здоровья», он будет останавливаться на железнодорожных вокзалах Магнитогорска, Еманжелинска, Троицка, Карталов, поселка Джабык. Ярых ковид-диссидентов в регионе пока не замечено, конечно, многие люди сомневаются, боятся, но вакцинация — дело добровольное, каждый сам делает свой выбор. — Этот вагон оснащен всем необходимым, соблюдены все санитарные нормы, — рассказал министр здравоохранения области Юрий Семенов. — Если кому-то из жителей будет удобно подойти на станцию и вакцинироваться — почему бы и нет. Также мы продолжаем вакцинацию пациентов в медицинских организациях, в торгово-развлекательных комплексах в выходные, причем достаточно успешно, много жителей Челябинской области приходят в ТРК.

Вакцин в России много Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







Кузбасс: очереди нет, но записаться нужно заранее В Кузбассе первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 147 380 человек . Полностью завершили вакцинацию 93 839 человек . Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова рассказала, что сейчас в Кузбассе работают 129 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях и 50 мобильных пунктов, в том числе в ТЦ в Кемерово, Новокузнецке, Белово и Прокопьевске. Как таковой очереди на прививку от коронавируса в регионе нет, но записаться нужно заранее или позвонить в регистратуру поликлиники и прийти в этот же день. Нижний Новгород: привито пять процентов населения В Министерстве здравоохранения Нижегородской области нашим коллегам из NN.RU сообщили, что объем и график поставок вакцин в регион определяется федеральным Минздравом. Заместитель главы Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала корреспонденту NN.RU, что на данный момент от ковида привито около 5% населения региона. Чтобы говорить о полном снятии ограничений в области, нужно довести этот показатель хотя бы до 70% .

В Нижегородской области открыты 122 пункта вакцинации. Прививку можно сделать теперь не только в медорганизациях, но и в крупных торговых центрах: МЕГА, «Седьмое небо».

Сами нижегородцы говорят, что проще сделать прививку, не записываясь на сайте «Госуслуг». Просто прийти в поликлинику в порядке живой очереди. Те, кто записался через интернет, очень долго ждут звонка с приглашением на вакцинацию. Некоторые — месяцами.

Екатеринбург: в очереди на прививку отстоять несколько часов или ждать три недели Как показывает практика, номер 122 практически бесполезен для записи на прививку. Операторы нередко не передают информацию в поликлиники, и с номера 122 просто не перезванивают. Масса примеров, когда люди записались на вакцинацию в феврале 2021 года , но им так никто и не перезвонил. В Свердловской области привили более 275 тысяч первым компонентом, 170 тысяч — вторым компонентом. Вакцинируются жители всех возрастов, но активнее всех (32%) — пациенты старше 60 лет . Для пожилых людей собираются открывать дополнительные пункты вакцинации во всех районах, чтобы ограничить их контакты. — Вакцина сегодня в поликлиниках есть, наконец-то она поступает относительно стабильно, поэтому ограничений по вакцинации пока нет, — сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. — Поликлиники сегодня практикуют выезд в организованные трудовые коллективы по заявке администраций предприятий. Это позволяет нам разгрузить поликлиники. Практически весь март были проблемы с вакциной от коронавируса в Свердловской области, людям отказывали в вакцинации даже при условии, что подходила их очередь. В начале апреля в листе ожидания было около 200 тысяч свердловчан. По данным главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, на 16 апреля очередь на вакцинацию — 70 тысяч, при самостоятельной записи на прививку пациенту придется подождать две-три недели. Люди используют любую возможность, чтобы поставить прививку. Поэтому в торговых центрах выстраиваются огромные очереди, в которых горожане проводят минимум по два часа. Свердловский врач считает, что, если темпы вакцинации не изменятся, для формирования коллективного иммунитета нам понадобится не меньше двух лет. — Президент поставил задачу, чтобы к концу лета у россиян был коллективный иммунитет, — сказал эксперт. — Изначально они ориентировались на 60% , пусть даже так, без привязки к тому, что надо эту цифру менять. В Свердловской области 32% — это население до 18 лет . Остальное население, 4,3 миллиона , надо вакцинировать. Чтобы нам добиться охвата 60% за вычетом 30% детей, нам нужно привить 90% взрослого населения. А у нас введено только 200–220 тысяч первых доз. На сегодняшний день в среднем в сутки вводится около 2,5 тысяч доз. До конца лета осталось пять месяцев, примерная необходимая скорость вакцинации, по словам эксперта, должна быть около 20 тысяч доз ежедневно. Только в таком случае мы успеем сформировать коллективный иммунитет до конца лета. — Темп вакцинации объективно низкий, — сказал медик. — Нам понадобится около двух лет, чтобы с таким темпом провакцинироваться до того процента, который нужен. Другое дело, что у властей наверняка есть объективный процент переболевших коронавирусом, и если он очень высокий, тогда можно понять, почему с вакцинацией не сильно торопятся.

Уколоться и уже не бояться заразиться Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







Уфа: ждут поездов здоровья В самой Уфе вакцинируют в любой городской поликлинике, есть мобильные пункты в торговых центрах — в общей сложности их порядка 150 по республике. Жалоб на нехватку вакцины не поступает, говорят в Минздраве. А чтобы по всей республике доставить вакцину, скоро Минздрав запустит поезда здоровья. По словам чиновников из Минздрава, вакцины достаточно, перебоев с поставками нет.

Самара: ждать прививку от одного дня до недели В регистратурах городских поликлиник, которые обзвонили корреспонденты 63.RU, сообщили, что привиться не представляет труда: вакцины либо уже есть в наличии, либо их поставка планируется в ближайшие несколько дней. Таким образом, ждать прививку придется недолго: от одного до семи дней.

В общем, как видим, ситуация везде очень неоднородная. Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук Николай Крючков уверен, что проблема как раз в неверном распределении вакцины по стране: — От чего это зависит? Это зависит от готовности системы здравоохранения к такой массовой, масштабной вакцинации. Была проведена оценка: недостаточно кабинетов, врачей, невозможность обеспечить холодовой цикл, попросту не хватает холодильников. Существуют и другие логистические особенности. Справедливо полагаю, что в самых крупных городах потребность в вакцинации выше, потому что там выше концентрация людей и эпидемиологические риски. Это правильно. Другой вопрос — никто вам не скажет, как справедливо и идеально нужно было бы перераспределить. Я считаю, что перекос был явный в сторону Москвы. Наверное, это был перебор, можно было бы больше отправлять в регионы. Я считаю, тут много сложных факторов. Может быть, это были волюнтаристские решения. Я знаю лично людей, которые живут в регионах, они хотят и не могут получить вакцину. Тогда как в Москве вакцины полно, а желающих привиться не так много. Я думаю, что ситуация исправится и придет перераспределение. Это не политическая проблема, а логистическая, административная. Я думаю, что запрос услышан и это (перераспределение) будут делать. Вопрос в другом. Вопрос в том, что объем выпуска продукции, всех трех вакцин — он очень маленький относительно потребности. То есть предложение крайне недостаточно. По идее, если бы у нас все хотели вакцинироваться, у нас был бы большой дефицит в стране. Но, учитывая то, что у нас сейчас половина населения не хочет вакцинироваться, это частично уравновешивает недостаток предложения.