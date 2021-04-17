В Башкирии бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика. У СК есть вопросы к властям

В селе Сафарово Республики Башкирии 17 апреля стая бродячих собак напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по Школьной улице. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В ведомстве полагают, что должностные лица Учалинского района Башкортостана не занимались организацией отлова безнадзорных животных. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

На место происшествия выехали руководство и следователи территориального отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики, добавили в СК. Следователям предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие трагедии.