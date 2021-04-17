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В Башкирии бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика. У СК есть вопросы к властям

СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка от бездомных псов

В селе Сафарово Республики Башкирии 17 апреля стая бродячих собак напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по Школьной улице. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В ведомстве полагают, что должностные лица Учалинского района Башкортостана не занимались организацией отлова безнадзорных животных. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

На место происшествия выехали руководство и следователи территориального отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики, добавили в СК. Следователям предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие трагедии.

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Комментарии (5)

lenten
И как бы тут помог отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск?
Савва Морозов
давно пора: нет поводка и намордника - пиф-паф.
bluxer
Сердобольные любители собачек, ау.
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