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И скучно, и грустно: Гидрометцентр спрогнозировал плохую погоду в России

Дожди и скука надвигаются на Центральную Россию

Солнечные деньки весны в Центральной России уже скоро сменятся облачностью, дождями, которые могут нагнать тоску, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной», — заявил Вильфанд ТАСС 17 апреля.

Но холодно не будет. По словам Вильфанда, температура сможет удержаться около климатической нормы.

Однако в ближайшие дни Северную столицу ждёт тёплая и солнечная погода без осадков — самое время отправиться на прогулку.

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Комментарии (2)

killbeachtrash
Тоска приходит на земли царя Величия.Но мы не сдадимся.
bluxer
Эпоха хорошей погоды заканчивается?
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