И скучно, и грустно: Гидрометцентр спрогнозировал плохую погоду в России

Солнечные деньки весны в Центральной России уже скоро сменятся облачностью, дождями, которые могут нагнать тоску, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной», — заявил Вильфанд ТАСС 17 апреля.
Но холодно не будет. По словам Вильфанда, температура сможет удержаться около климатической нормы.
Однако в ближайшие дни Северную столицу ждёт тёплая и солнечная погода без осадков — самое время отправиться на прогулку.