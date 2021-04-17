FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«В руках скандинавского антициклона». Северную столицу ждёт тёплая и солнечная погода без осадков

В Петербурге ожидается постепенное потепление

Самое время отправиться на прогулку: судя по прогнозам синоптиков, променад обещает быть приятным, если не считать порывистый ветер. В Петербурге будет постепенно становиться теплее.

«Сегодня, 17 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице останется в руках гребня скандинавского антициклона. Он сохранит в небе над регионом редкие облака, которые не смогут стать причиной осадков. При этом, несмотря на порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться», — рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться

Воздух прогреется до плюс 14–16 градусов, в Ленобласти температура от плюс 13 до плюс 18 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру»/архив

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний