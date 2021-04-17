«Сегодня, 17 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице останется в руках гребня скандинавского антициклона. Он сохранит в небе над регионом редкие облака, которые не смогут стать причиной осадков. При этом, несмотря на порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться», — рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Воздух прогреется до плюс 14–16 градусов, в Ленобласти температура от плюс 13 до плюс 18 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.