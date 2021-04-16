Вечерний час пик в Петербурге 16 апреля не стал отставать от тенденции дня и тоже оказался более пробочным, чем обычно в пятницу. К шести часам вечера в городе собрались 9-балльные пробки.

По данным «Яндекс.Пробок», 8 баллов собрались в Петербурге в половине шестого часа вечера, а уже к шести загруженность дорог выросла до 9 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно бывает в пятницу в это время. Аналитики сервиса прогнозируют, что ближайший час пробки останутся на том же уровне. Особенно крупные заторы собрались на КАД. На внешнем кольце с 17 часов наблюдается пробка длиной 7,3 километра от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. На внутреннем кольце — 9-километровый затор от Рябовского шоссе до реки Оккервиль собрался еще в 16:48.

Очень плотное движение в центре, особенно на Садовой улице, набережной Фонтанки и Литейном проспекте. Стоят Пироговская и Выборгская набережные. Напряженная дорожная ситуация в районе Комсомольской площади и площади Конституции. Также пробка выросла на южном участке ЗСД в сторону КАД. Напомним, что из-за аварии на кольцевой внешнее кольцо встало от Дачного проспекта к Пулковскому шоссе, из-за чего оказался затруднен выезд с ЗСД.

Перед въездом на ЗСД со стороны Васильевского острова собрался «паровозик» из трех машин, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». У белого автомобиля от удара сработали подушки безопасности. Из-за аварии собралась приличная пробка, другим водителям приходится объезжать ДТП по разделительному тротуару.