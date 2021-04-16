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«ГАЗель» устроила ДТП на КАД и скрылась. Пробка растянулась на 5 км и заползла на ЗСД

Два человека пострадали в столкновении трех машин на КАД в Петербурге

Многокилометровая пробка образовалась на юге кольцевой автодороги Петербурга из-за ДТП с пострадавшими днем 16 апреля. Из-за затора затруднено движение и на Западном скоростном диаметре.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 68-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Пулковским шоссе, столкнулись минивэн Mercedes и легковой автомобиль. На кадрах с места аварии видно, что «Мерседес» буквально воткнулся в бок второй машины, вмяв его внутрь.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на 67-м километре кольцевой столкнулись три попутных автомобиля. После этого один из участников — «ГАЗель» — скрылся с места аварии. В ДТП пострадали два человека. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, скорая и дорожные службы. Аварийный транспорт занимает два крайних левых ряда, и на внешнем кольце образовался 5-километровый затор. Из-за этого затруднен также съезд с ЗСД на КАД.

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По информации «Фонтанки», «ГАЗель» подрезала и задела легковой автомобиль, после чего поехала дальше. Легковая же врезалась в отбойник, а затем в нее влетел минивэн.

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