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В центре Петербурга коллапс. Синопскую закрывают второй день подряд, не пропустили даже скорую

Во время Межпарламентской ассамблеи СНГ петербуржцы стоят в пробках

В Северной столице второй день «бордовые» пробки в центральных районах. 16 апреля около 13:30 полиция перекрыла Синопскую набережную около Большеохтинского моста.

«Никого ниоткуда в сторону центра не пускают. Скорую тоже не пустили», — сообщает читатель «Фонтанки» Александр.

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Вместе с Синопской стоит Тульская улица, красным подсвечены улицы с другой стороны моста, сложно проехать по Литейному к ремонтируемому Литейному мосту. Троицкий и Дворцовый мост в центр тоже «бордовые», коллапс на Садовой, Кронверкской набережной, участке Каменноостровского проспекта у Невы. В целом загруженность городских дорог оценивается в 5 баллов, что на 1 выше нормы.

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Синопскую перекрывали и вчера, а до этого Пулковское шоссе в районе аэропорта Пулково.

15 и 16 апреля в Таврическом дворце, расположенном недалеко от Синопской набережной, проходят заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ. Главы парламентов стран — участниц Содружества собрались в Петербурге впервые после объявления пандемии.

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Комментарии (6)

Iamthebeast
Не завидуйте
Юра Алекс
Ибо, ЦАРИЗМ...
***_555
Бояре заседают, неча черни туда соваться.
А скорая? Ну, помрёт холоп какой - такова воля мифических персонажей.
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