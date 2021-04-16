В центре Петербурга коллапс. Синопскую закрывают второй день подряд, не пропустили даже скорую

В Северной столице второй день «бордовые» пробки в центральных районах. 16 апреля около 13:30 полиция перекрыла Синопскую набережную около Большеохтинского моста.
«Никого ниоткуда в сторону центра не пускают. Скорую тоже не пустили», — сообщает читатель «Фонтанки» Александр.
Вместе с Синопской стоит Тульская улица, красным подсвечены улицы с другой стороны моста, сложно проехать по Литейному к ремонтируемому Литейному мосту. Троицкий и Дворцовый мост в центр тоже «бордовые», коллапс на Садовой, Кронверкской набережной, участке Каменноостровского проспекта у Невы. В целом загруженность городских дорог оценивается в 5 баллов, что на 1 выше нормы.
Синопскую перекрывали и вчера, а до этого Пулковское шоссе в районе аэропорта Пулково.