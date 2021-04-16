В центре Петербурга коллапс. Синопскую закрывают второй день подряд, не пропустили даже скорую

В Северной столице второй день «бордовые» пробки в центральных районах. 16 апреля около 13:30 полиция перекрыла Синопскую набережную около Большеохтинского моста.

«Никого ниоткуда в сторону центра не пускают. Скорую тоже не пустили», — сообщает читатель «Фонтанки» Александр.