FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Причин не озвучили, сказали — надолго». Движение по Синопской набережной перекрыто

Автомобилистам приходится менять маршруты в день Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Петербурге

В день Межпарламентской Ассамблеи СНГ водители в Петербурге вынуждены второй раз ждать в пробке и менять маршрут. В вечерний час пик 15 апреля оказалось перекрыто движение в центре города.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Кирилл, около 17 часов ГИБДД перекрыла движение транспорта по Синопской набережной от Большеохтинского моста в сторону Смольного. По данным «Яндекс.Пробок», на набережной уже собрался затор почти от моста Александра Невского, особенно плотно — от проспекта Бакунина.

«Перекрыто прямо!! Причин не озвучили, сказали — надолго», — пишут пользователи сервиса, добавляя, что с Большеохтинского моста на набережную тоже не съехать.

ПоделитьсяПоделиться

Сегодня, 15 апреля, в Таврическом дворце, расположенном недалеко от Синопской набережной, проходят заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Главы парламентов стран — участников содружества собрались в Петербурге впервые после объявления пандемии.

Днем автомобилисты также сообщали о перекрытии Пулковского шоссе. Там собралась пробка длиной 2,5 километра в сторону города. Кроме того, с 13 до 16 апреля на шоссе ведутся дорожные работы в районе железнодорожного переезда.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

***_555
Начались сходняки. Хоть какая-то польза от ограничений была.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний