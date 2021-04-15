В день Межпарламентской Ассамблеи СНГ водители в Петербурге вынуждены второй раз ждать в пробке и менять маршрут. В вечерний час пик 15 апреля оказалось перекрыто движение в центре города.
Как сообщает читатель «Фонтанки» Кирилл, около 17 часов ГИБДД перекрыла движение транспорта по Синопской набережной от Большеохтинского моста в сторону Смольного. По данным «Яндекс.Пробок», на набережной уже собрался затор почти от моста Александра Невского, особенно плотно — от проспекта Бакунина.
«Перекрыто прямо!! Причин не озвучили, сказали — надолго», — пишут пользователи сервиса, добавляя, что с Большеохтинского моста на набережную тоже не съехать.
Сегодня, 15 апреля, в Таврическом дворце, расположенном недалеко от Синопской набережной, проходят заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Главы парламентов стран — участников содружества собрались в Петербурге впервые после объявления пандемии.
Днем автомобилисты также сообщали о перекрытии Пулковского шоссе. Там собралась пробка длиной 2,5 километра в сторону города. Кроме того, с 13 до 16 апреля на шоссе ведутся дорожные работы в районе железнодорожного переезда.