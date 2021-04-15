На Пулковском шоссе днём 15 апреля образовалась пробка длиной более 2,5 километра в сторону города. Судя по «Яндекс.Карте», сложности автомобилисты встречают в районе пересечения с дорогой на аэропорт.

«Сотрудники ДПС полностью перекрывают Пулковское шоссе в сторону СПб в районе съезда на Пулково. Большая пробка», — сообщает читатель «Фонтанки».