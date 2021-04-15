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На Пулковском шоссе пробка, горожане сообщают о перекрытии движения

В Петербурге образовался затор в районе Пулково

На Пулковском шоссе днём 15 апреля образовалась пробка длиной более 2,5 километра в сторону города. Судя по «Яндекс.Карте», сложности автомобилисты встречают в районе пересечения с дорогой на аэропорт.

«Сотрудники ДПС полностью перекрывают Пулковское шоссе в сторону СПб в районе съезда на Пулково. Большая пробка», — сообщает читатель «Фонтанки».

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На Пулковском с 13 до 16 апреля ведутся дорожные работы, но они не должны так сильно влиять на движение. По чётной стороне шоссе от КАД до Дунайского проспекта собирались закрывать три полосы, но открывать объездную дорогу также в три полосы.

В целом загруженность дорог Петербурга в норме — 4 балла. Самую тяжёлую ситуацию «Яндекс» видит на Литейном проспекте, рядом с ремонтируемым Литейным мостом. В 11:39 загруженность Загородного и Литейного к Неве составила 9 баллов, что на 4 балла выше обычного.

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Комментарии (5)

O-o!
Член приезжает или член уезжает.. электорат покорно стоит
Петр Сидорович
А с какой целью интересуетесь?
Barmaley_5e4d0211d3423
К нам. Медведев или Сам?
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