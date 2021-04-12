Пробки при въезде на Литейный мост — на ближайшие пару недель. На Пулковском шоссе тоже будут ограничивать движение, но серьёзного затора быть не должно.
Как сообщили «Фонтанке» 12 апреля в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, на Литейном мосту в связи с ремонтом дорожного покрытия с 10 по 24 апреля ограничено движение транспорта в зоне трамвайных путей и по крайним левым полосам в обоих направлениях. Закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост. На время производства работ движение по западному проезду площади Ленина осуществляется в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную. Заказчик работ — СПб ГБУ «Мостотрест». Работы ведёт АО «ПО "Возрождение"».
Пробка при въезде на мост на Литейном проспекте и с Выборгской стороны сохраняется до сих пор. Утром там дорожную ситуацию осложнило ДТП. На то, чтобы проехать короткий участок от улицы Чайковского до въезда на мост, у читателя «Фонтанки» Кирилла ушло 35 минут.
Загруженность дорог Петербурга, как и утром, очень высокая — 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Октябрьская набережная перекрыта: там тушат пожар.
С 13 апреля до 24:00 16 апреля из-за реконструкции железнодорожного путепровода ООО «РЖД» ограничивается движение транспорта по чётной стороне Пулковского шоссе от КАД до Дунайского проспекта. В пресс-службе ГАТИ пояснили, что на шоссе в сторону города будут закрыты все три полосы, но движение будет организовано по объездной дороге также в три полосы. Движение транспорта из города не ограничивается.