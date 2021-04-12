Пробки при въезде на Литейный мост — на ближайшие пару недель. На Пулковском шоссе тоже будут ограничивать движение, но серьёзного затора быть не должно.

Как сообщили «Фонтанке» 12 апреля в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, на Литейном мосту в связи с ремонтом дорожного покрытия с 10 по 24 апреля ограничено движение транспорта в зоне трамвайных путей и по крайним левым полосам в обоих направлениях. Закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост. На время производства работ движение по западному проезду площади Ленина осуществляется в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную. Заказчик работ — СПб ГБУ «Мостотрест». Работы ведёт АО «ПО "Возрождение"».