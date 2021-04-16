Как сообщают в группе «Мотосолидарность», на перекрестке Глухоозерского шоссе и набережной Обводного канала, у Атаманского моста, в ДТП попал мотоциклист на черном чопере. На месте работала скорая, но подробностей о состоянии байкера не сообщается. Со слов участника группы Сергея, тот «упал сам по себе».



Серьезной помехой в движении стало ДТП на Приморском шоссе в Ольгино, около «Гарден Сити». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса последний развернуло поперек дороги, из-за чего оказался полностью перекрыт проезд. Другим водителям пришлось объезжать аварию через парковку торгового центра.



На перекрестке Выборгского шоссе и проспекта Луначарского столкнулись Range Rover и BMW. Первый с разбитой передней частью остановился после столкновения посреди дороги, второго без колеса отбросило к светофору. «Бумер» поливал, видимо, нехило. Пружина от его подвески метров на 100 от перекрестка улетела», — отмечает в «ДТП и ЧП» Станислав.



Еще одно ДТП добавило проблем водителям, в том числе общественного транспорта, в центре Петербурга. На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы около 11 часов утра несильно столкнулись легковые машины. Авария осложнила движение троллейбусам. «Те, кто может ехать автономно, складывают рога и проползают», — рассказал читатель «Фонтанки». В ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что сбоев в работе электротранспорта на Невском сегодня не было.



Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться







Наиболее загруженными магистралями Петербурга утром 16 апреля стали Пискарёвский проспект, где в сторону центра наблюдались 9-балльные пробки, а также Индустриальный проспект — проспект Большевиков в обе стороны и Московское шоссе в центр — там было 8 баллов. Из центра Московское шоссе было загружено на 7 баллов.

