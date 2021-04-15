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Захарова про санкции США: Придется расплачиваться, ответ будет неотвратимым

В МИД России пообещали ответить на санкции Америки

Официальный представитель российского МИД констатировала, что вина за ухудшение отношений между РФ и США лежит на американской стороне.

«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым», — заявила 15 апреля на брифинге для журналистов Мария Захарова.

По ее словам, санкции Джо Байдена «опасно повышают градус конфронтационности» между странами, а ухудшение отношений — вина Вашингтона. Захарова уверена, подобный курс не отвечает интересам двух стран. Она уверена, что Америке «придется расплачиваться за деградацию отношений».

«США не готовы мириться с объективной реальностью многополярного мира», — резюмировала представитель МИД.

Президент США Джо Байден сегодня, 15 апреля, подписал указ о введении пакета санкций против России. Были наложены рестрикции на шесть российских технологических компаний и объявлено о высылке 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. На санкции уже отреагировали в Совфеде и Госдуме.

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Комментарии (7)

Zoltan
Русский народ расплатится…
lamer
Мария Владимировна знает, что говорить. Таки покажем супостату.
mynine
Жителям Воронежа настоятельно рекомендуется подготовить убежища.

И всем остальным россиянам тоже быть готовым расплачиваться за грехи наших чиновников.
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