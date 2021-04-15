Захарова про санкции США: Придется расплачиваться, ответ будет неотвратимым

Официальный представитель российского МИД констатировала, что вина за ухудшение отношений между РФ и США лежит на американской стороне.
«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым», — заявила 15 апреля на брифинге для журналистов Мария Захарова.
По ее словам, санкции Джо Байдена «опасно повышают градус конфронтационности» между странами, а ухудшение отношений — вина Вашингтона. Захарова уверена, подобный курс не отвечает интересам двух стран. Она уверена, что Америке «придется расплачиваться за деградацию отношений».
«США не готовы мириться с объективной реальностью многополярного мира», — резюмировала представитель МИД.
Президент США Джо Байден сегодня, 15 апреля, подписал указ о введении пакета санкций против России. Были наложены рестрикции на шесть российских технологических компаний и объявлено о высылке 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. На санкции уже отреагировали в Совфеде и Госдуме.