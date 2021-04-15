США ввели новые санкции против России и объявили о высылке десяти дипломатов

Новые санкции США против России стали реальностью 15 апреля. Указ подписал президент Джо Байден, документ опубликован на сайте Белого дома. США наложили санкции на шесть российских технологических компаний, «поддерживающих хакерские операции российских шпионских служб», и объявили о высылке 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, так как в состав персонала якобы входят представители российских спецслужб. Пакет включает в себя санкции, запрещающие финансовым учреждениям США покупать государственные облигации напрямую у Центрального банка России, Фонда национального благосостояния России и Министерства финансов. При этом запрещено покупать не только нерублевые, но и рублевые гособлигации России, выпущенные после 14 июня 2021 года. Эксперты считают, что это действие затруднит возможность Москвы привлекать деньги на международных рынках капитала.

Также Минфин США ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством России в выборы США.

Washington Post назвал этот пакет «первыми значительными санкциями против российской экономики за несколько лет», цель которых — «наказать Кремль за кибершпионаж против США и попытки повлиять на президентские выборы». Эти меры — попытка привлечь Москву к ответственности за кибератаку, известную как Solar Winds, в результате которой были скомпрометированы девять федеральных агентств и около 100 частных фирм. При этом в США понимают, что никакие действия не могут изменить «злонамеренную» политику России, поэтому будут использовать «сочетание значительного давления и поиска способов совместной работы», пояснил WP главный заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Файнер. О грядущих санкциях Байден предупредил Путина во время последнего телефонного разговора. Как говорят источники издания, в ЕС могут представить заявления в поддержку мер США против России, но своих новых санкций не планируют.