Рубль рухнул после сообщений, что санкции США коснутся госдолга РФ

Рубль падает к бивалютной корзине на фоне сообщений западных СМИ о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России, передаёт «Интерфакс».
Доллар к 7:54 вырос до 76,4725 рубля (плюс 60,25 копейки к закрытию среды), евро — до 91,54 рубля (плюс 60 копеек).
По данным The New York Times, сегодня США намерены принять новый пакет антироссийских санкций, который коснётся суверенного долга РФ. «Санкции должны быть глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны», — пишет газета со ссылкой на источники.
Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.
По информации Bloomberg, предположительно, в четверг Вашингтон введёт ограничительные меры против 12 российских граждан и 20 организаций и вышлет 10 дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательств в выборы и кибератак через SolarWinds.