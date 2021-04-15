Песков: Новые вероятные санкции США не поспособствуют встрече Байдена и Путина

Кремль осуждает новые вероятные санкции со стороны США и грозит взаимным ответом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля прокомментировал сообщения американской прессы о новых ограничениях, официальное решение по которым может быть принято в четверг.



«Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы», — цитирует Пескова ТАСС.



Информацию о введении новых санкций, появившуюся в американских СМИ, он назвал «сливом». Песков уточнил, что Москва не будет комментировать сообщения газет, а дождется конкретных решений «официального Вашингтона».

