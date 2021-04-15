Песков: Новые вероятные санкции США не поспособствуют встрече Байдена и Путина

Кремль осуждает новые вероятные санкции со стороны США и грозит взаимным ответом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля прокомментировал сообщения американской прессы о новых ограничениях, официальное решение по которым может быть принято в четверг.
«Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы», — цитирует Пескова ТАСС.
Информацию о введении новых санкций, появившуюся в американских СМИ, он назвал «сливом». Песков уточнил, что Москва не будет комментировать сообщения газет, а дождется конкретных решений «официального Вашингтона».
По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече российского лидера с американским президентом Джо Байденом. «То, что обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, — это однозначно», — подчеркнул он.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что предположительно в четверг Вашингтон введет ограничительные меры из-за приписываемых Москве вмешательств в выборы и кибератак через SolarWinds. По данным американских СМИ, новые санкции могут затронуть более 30 организаций и не менее 10 российских граждан, включая представителей разведки и дипломатов. Также предполагается, что американским инвестбанкам запретят покупать не только валютные, но и рублевые облигации России у ЦБ, Минфина и российских суверенных фондов с июня 2021 года.