CBS: Новые санкции США затронут не менее 30 организаций и 10 граждан

Расширение санкций США против России затронет более 30 организаций и не менее 10 физлиц. Американские СМИ сообщили, что новые санкции могут быть введены уже в четверг.



Как сообщает 15 апреля телеканал CBS, меры могут затронуть более 30 организаций и не менее 10 российских граждан, включая представителей разведки и дипломатов. По данным источников CNN, эти люди базируются в Вашингтоне и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну. Администрация США координирует действия «с европейскими союзниками».



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что предположительно в четверг Вашингтон введёт ограничительные меры против 12 российских граждан и 20 организаций, вышлет 10 дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательств в выборы и кибератак через SolarWinds. Также предполагается, что американским инвестбанкам запретят покупать не только валютные, но и рублевые облигации у российского ЦБ, Минфина и российских суверенных фондов с июня 2021 года. Те облигации, что уже находятся в обращении, под санкции, похоже, не попадут.



На фоне сообщений об этом рубль растерял весь оптимизм, полученный после звонка Байдена Путину. По данным Мосбиржи на 12:30, рубль упал по отношению к доллару на 0,9%, к евро — на 1,1%. Доллар вырос до 76,8 рубля, а евро превысил 92 рубля.

