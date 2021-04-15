Россия обещает жёсткую реакцию на новые санкции США

Россия готовится зеркально и со всей серьёзностью ответить на новые санкции, введенные против нее США.
«Как и говорилось ранее, реакция будет жесткой», — заявил 15 апреля ТАСС высокопоставленный дипломатический источник.
Россия «может принять адекватные меры, выгодные для нас и ощутимые для американцев», прокомментировал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что принятые США меры фактически девальвируют конструктивный тон телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся накануне.
Президент США Джо Байден подписал указ о введении пакета санкций против России 15 апреля. Были наложены рестрикции на шесть российских технологических компаний и объявлено о высылке 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.