Кому пособие? Проверьте, сколько денег и когда вам заплатит государство

Мы часто пишем о различных пособиях и выплатах, которые полагаются россиянам в самых разнообразных жизненных ситуациях. Каждый год они меняются, и бывает сложно запомнить, кому, когда и сколько должно заплатить государство. А вам это удается? Давайте проверим.

