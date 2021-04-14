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Мы часто пишем о различных пособиях и выплатах, которые полагаются россиянам в самых разнообразных жизненных ситуациях. Каждый год они меняются, и бывает сложно запомнить, кому, когда и сколько должно заплатить государство. А вам это удается? Давайте проверим.
Прожиточный минимум нужен для расчета пособий. Сколько он составляет?
Работодатель должен платить зарплату не ниже МРОТ. Чему он равен в 2021 году?
Государство как-то поддержит беременную, если она сразу встанет на учет в женской консультации?
Прожиточный минимум ребенка отличается от общего прожиточного минимума?
Сколько денег можно получить от государства на похороны родственника?
При рождении ребенка родителям выплачивают единовременное пособие. Сколько?
До скольких лет можно получать на ребенка выплату в размере прожиточного минимума?
Какой максимальный размер пособия по безработице в 2021 году?
Что учитывают, принимая решение о назначении пособия на детей от 3 до 7 лет?
Кому пособие? Проверьте, сколько денег и когда вам заплатит государство
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Кому пособие? Проверьте, сколько денег и когда вам заплатит государство
Вы неплохо разбираетесь в выплатах, но есть куда стремиться.
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Кому пособие? Проверьте, сколько денег и когда вам заплатит государство
Вы явно своего не упустите! Так держать!