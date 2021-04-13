«Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров». В Вене заявили, что готовы провести встречу президентов России и США

Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран», — заявили РИА Новости в министерстве 13 апреля.

«Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода», — подчеркнули в австрийском МИД.