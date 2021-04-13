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«Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров». В Вене заявили, что готовы провести встречу президентов России и США

Австрия готова стать площадкой для саммита Владимира Путина и Джо Байдена

Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран», — заявили РИА Новости в министерстве 13 апреля.

«Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода», — подчеркнули в австрийском МИД.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы. Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорить о месте проведения саммита президентов США и России рано.

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Комментарии (1)

altnec
Да. Да, дайте уже этому В.В.П. обосноваться там, где уже договорено.
Только чтоб о нём никто не вспоминал.
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