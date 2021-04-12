На «колдунщиков» «Яндекса» точат ноготочки. ИТ-гиганта заподозрили в темной поисковой магии

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на «Яндекс». Как следует из письма на имя главы ведомства Максима Шаскольского от 12 апреля (есть в распоряжении «Фонтанки»), владельцы парикмахерских и маникюрных салонов заподозрили корпорацию в недобросовестной конкуренции. С помощью непрозрачных механизмов поисковой выдачи та агрессивно выводит на рынок родственный сервис «Яндекс.Услуги», утверждают они. Это не первый упрек в попытке использовать доминирующее положение.



Поводом для негодования стали особенности выдачи в поисковой системе «Яндекс» с использованием так называемых «колдунщиков» или «интерактивных обогащенных ответов». Сам «Яндекс» определяет «колдунщиков» как элементы, которые отвечают на вопрос пользователя прямо на странице с результатами поиска. Это может быть прогноз погоды, картинка, перевод слова, расписание электричек и многое другое. «Данные для колдунщиков поступают из официальных источников (например, график отключения горячей воды)», — сообщает сервис «Яндекс.Справка».

Но, например, при запросе «Парикмахерская СПб» или «Маникюр в СПб» к такому официальному источнику приравнивается сервис «Яндекс.Услуги» — с картой, списком зарегистрированных на нем мастеров и их расценками. У сервисов, не связанных с «Яндексом», такая возможность отсутствует или не соответствует «техническим, визуальным и иным возможностям и преимуществам интерактивных ответов поисковой системы», — говорится в письме АПИК.

В результате, какой бы запрос, связанный с услугами салонов красоты, ни вводил пользователь, в первую очередь он получит информацию о сервисах самого «Яндекса». По мнению участников рынка, ИТ-гигант злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и создает дискриминационные условия для других игроков, что является нарушением Закона «О защите конкуренции». Под обращением АПИК подписались 25 региональных подразделений ассоциации, в том числе Петербурга. Результаты поисковой выдачи с продвижением «Яндекс.Услуг» прилагаются.



Сложившаяся ситуация расстраивает владельцев салонов красоты по двум причинам. Во-первых, потраченные ими деньги и усилия на продвижение в Сети по сути сводятся к нулю. «Поисковая оптимизация отошла на второй план пять лет назад, когда выдачу забили рекламой. С появлением «колдунщиков» и рекламу стало покупать бессмысленно — как бы много ни заплатил, на первых трех экранах (при просмотре с телефона. — Прим. ред.) пользователь увидит лишь сервисы "Яндекса"», — комментирует Максим Николаев, руководитель сети салонов красоты «ОЛА».

При этом салоны красоты сейчас нуждаются в продвижении как никогда — в 2020 году в Петербурге их обороты упали на 50% и не восстановились окончательно до сих пор. Причина не только в пандемийных ограничениях, но и в том, что они привели к оттоку клиентов к надомным мастерам. Рынок услуг самозанятых в сфере индустрии красоты за прошлый год вырос на 70%, и сейчас на него приходится уже 50% рынка, говорит Николаев.

Омбудсмен АПИК в Петербурге Лялья Садыкова опасается растущих аппетитов «Яндекса», который, судя по всему, вознамерился стать полноправным участником рынка бьюти-индустрии. «По сути, «Яндекс» — это и есть бизнесмен, которому нужны только работники, то есть исполнители», — говорит она. С появлением налога на доход самозанятых ИТ-гигант может предложить мастерам более интересные условия, чем любой из салонов.



Такая «уберизация» уже произошла на рынке услуг такси и курьерской доставки. Недалек тот день, когда «Яндекс» войдет в бьюти-индустрию полностью, например запустив сервисы «Яндекс.Стрижка» и «Яндекс.Маникюр», отмечает Садыкова.

Владельцы салонов готовы конкурировать с самозанятыми и их «работодателем». Но подчеркивают, что, оказывая услуги на дому, те экономят не только на аренде, но нередко и на требованиях безопасности. «Растет доля низкокачественных и услуг высокой опасности. При этом «Яндекс», рекламируя самозанятых мастеров, никак не проверяет соблюдение санитарных норм», — комментирует Максим Николаев.

Участники рынка просят ФАС обязать «Яндекс» производить выдачу по запросам «по единым правилам ранжирования», «не допуская преимущественной демонстрации сервисов лиц, входящих в группу лиц ООО «Яндекс». Также владельцы салонов красоты настаивают на том, чтобы ИТ-гигант опубликовал условия доступа к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению, в том числе с помощью «колдунщиков».



В «Яндексе» с обвинениями в недобросовестной конкуренции не согласны. Как пояснили в пресс-службе, за выдачу «колдунщиков» отвечает беспристрастный алгоритм. «Обогащенные ответы показываются только в том случае, если они лучше всего отвечают на поисковый запрос и дают возможность быстрее решить задачу — что-то найти, получить информацию, купить или заказать. Обогащенные ответы при этом не имеют каких-то преимуществ перед другими форматами в поисковой выдаче», — прокомментировали в «Яндексе».

Всего на поиске сейчас можно встретить 14 видов обогащенных ответов. Например, более 160 000 компаний из бьюти-сферы уже создали карточку на сервисе «Справочник» и могут бесплатно привлекать клиентов. Ежедневно «Яндекс» показывает порядка 3 миллионов карточек таких организаций.

Салон красоты может зарегистрироваться и на самих «Яндекс.Услугах» и показываться внутри обогащенного ответа «Услуг». Такая услуга для петербургских салонов стоит 1 рубль, сказали в пресс-службе.

Тем не менее это не первый упрек в адрес ИТ-гиганта за попытку использовать доминирующее положение. Летом 2020 года сервисы Ivi, Avito, CIAN, Profi.ru, Tutu.ru, Drom.ru, 2GIS и Zoon подали жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По их словам, интерактивный виджет в поисковой выдаче отдает предпочтение собственным сервисам «Яндекса» по заказу билетов, поиску квартир, объявлений и прочего в результатах поиска. В итоге пользователи могут искать информацию напрямую среди брендов «Яндекса» («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость»,«Яндекс.Карты», «Кинопоиск», «Яндекс.Работа»), без перехода на страницы сторонних компаний. А остальные компании теряют трафик и вынуждены нести дополнительные расходы на продвижение.



В феврале 2021 года регулятор обязал «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дал месяц на исполнение решения. Тогда в «Яндексе» сообщили, что исполнение потребует больше времени, и попросили перенести сроки на месяц.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

