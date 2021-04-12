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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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К тушению пожара на Октябрьской набережной привлекают армию

Вертолеты Западного военного округа будут задействованы в ликвидации пожара на территории фабрики «Невская мануфактура». С военных аэродромов под Петербургом на Октябрьскую набережную отправляют Ми-8.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как стало известно «Фонтанке», по состоянию на 17:25, на военных аэродромах в Левашово и Пушкине готовятся к вылету два вертолета Ми-8. Каждый из них оборудован водосливной установкой на 5 тонн. К помощи Минобороны гражданские власти прибегают в самых крайних случаях, когда собственные ресурсы либо исчерпаны, либо на исходе. По официальным данным чрезвычайного ведомства, вертолётом МЧС России было произведено 6 сбросов воды общим объёмом более 30 тонн.

Огонь уже шестой час господствует на петербургской фабрике «Невская мануфактура». Площадь возгорания, по последним данным, превысила 10 тысяч квадратных метров. В ходе тушения пострадали двое спасателей, еще один числится пропавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете. Главные кадры пожара на фабрике смотрите здесь.


Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

265078381
Любимая тема пожарных! С 30 метров горения по приезду первых огнеборцев до 10000 после отъезда последних! Зачем вообще что-то тушить если смысла в этом нет! Если не могут! Куча денег, новая техника , Гибель людей!!!! Пожарных !!!! Зачем всё это? Надо так: приехали , посмотрели, отошли подальше , подождали когда потухнет.... и ура!!!! Результат тот же что и при муках тушения!
Serg_I
Писатели, какие ресурсы закончились? Вода, что ли? Так Нева рядом! И что же за бардак там творится, если уже после начала тушения пожар с полутора до десяти тысяч "квадратов" разошёлся?
AndreyJA
домиков настроят на внезапно освободившейся площадке...
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