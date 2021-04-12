Вертолеты Западного военного округа будут задействованы в ликвидации пожара на территории фабрики «Невская мануфактура». С военных аэродромов под Петербургом на Октябрьскую набережную отправляют Ми-8.

Как стало известно «Фонтанке», по состоянию на 17:25, на военных аэродромах в Левашово и Пушкине готовятся к вылету два вертолета Ми-8. Каждый из них оборудован водосливной установкой на 5 тонн. К помощи Минобороны гражданские власти прибегают в самых крайних случаях, когда собственные ресурсы либо исчерпаны, либо на исходе. По официальным данным чрезвычайного ведомства, вертолётом МЧС России было произведено 6 сбросов воды общим объёмом более 30 тонн.

Огонь уже шестой час господствует на петербургской фабрике «Невская мануфактура». Площадь возгорания, по последним данным, превысила 10 тысяч квадратных метров. В ходе тушения пострадали двое спасателей, еще один числится пропавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете. Главные кадры пожара на фабрике смотрите здесь.



