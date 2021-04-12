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Как же так, губернатор? С Беглова на билбордах спросили за отсутствие школ в Пулковском

На Петербургском шоссе появились билборды с вопросом об отсутствии школ в Пулковском

На Петербургском шоссе появились три билборда, с которых горожане задают вопрос губернатору Александру Беглову, почему в микрорайоне Пулковское до сих пор не построено ни одной школы. Фото 12 апреля опубликовали в паблике «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте».

Проезжающие по шоссе могут наблюдать три красных таблички, выстроившихся в ряд. Первая сообщает, что «В Пулковском нет школы», вторая задается вопросом: «До сих пор никто не уволен?», третья спрашивает: «Как же так, губернатор Беглов?».

«Посыл очевиден: кто-то неэффективный и безынициативный занимает своё место длительное время, не решая при этом ключевые проблемы района. В чем суть проблемы? Ни одной школы в активно застраиваемом Пулковском до сих пор нет с момента ввода первого жилого комплекса в 2016 году», — говорится в посте паблика.

Со ссылкой на ответы администрации Пушкинского района Петербурга указано, что первую школу обещали построить еще в 2016–2018 годах, вторую — в 2018–2020 годах. Их сроки не раз переносились.

Согласно адресной инвестиционной программе, учебное заведение обещают отстроить в 2023 году, конкурсные процедуры пока не проводились. Недавно горожане направили новую партию подписей с требованием обеспечить объектами социнфраструктуры микрорайон. Под обращением градоначальнику и профильному вице-губернатору Николаю Линченко подписались 600 человек.

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Комментарии (11)

Brevnault
Как же так, "Фонтанка"?
Да-да! На билборде написано "как же таК", а не "как же таМ".
Уважаемые журналисты, редакторы и корректоры, вы или читать научитесь или очки купите!
Cashmare
"дедушка старый, ему всё равно" (ц)
efela
Отличный троллинг толстозадых чиновников.
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