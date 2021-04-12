Проезжающие по шоссе могут наблюдать три красных таблички, выстроившихся в ряд. Первая сообщает, что «В Пулковском нет школы», вторая задается вопросом: «До сих пор никто не уволен?», третья спрашивает: «Как же так, губернатор Беглов?».

На Петербургском шоссе появились три билборда, с которых горожане задают вопрос губернатору Александру Беглову, почему в микрорайоне Пулковское до сих пор не построено ни одной школы. Фото 12 апреля опубликовали в паблике «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте».

«Посыл очевиден: кто-то неэффективный и безынициативный занимает своё место длительное время, не решая при этом ключевые проблемы района. В чем суть проблемы? Ни одной школы в активно застраиваемом Пулковском до сих пор нет с момента ввода первого жилого комплекса в 2016 году», — говорится в посте паблика.



Со ссылкой на ответы администрации Пушкинского района Петербурга указано, что первую школу обещали построить еще в 2016–2018 годах, вторую — в 2018–2020 годах. Их сроки не раз переносились.



Согласно адресной инвестиционной программе, учебное заведение обещают отстроить в 2023 году, конкурсные процедуры пока не проводились. Недавно горожане направили новую партию подписей с требованием обеспечить объектами социнфраструктуры микрорайон. Под обращением градоначальнику и профильному вице-губернатору Николаю Линченко подписались 600 человек.

