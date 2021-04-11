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После публикации «Фонтанки» 15-летнюю девочку из Казахстана выпустили из Пулково на лечение

15-летняя Томирис Айтжанова покинула петербургский аэропорт в сопровождении дяди

15-летняя Томирис Айтжанова из Казахстана, прилетевшая в Россию на лечение, покинула аэропорт Пулково в сопровождении дяди для прохождения запланированного курса лечения. Об этом 11 апреля сообщает аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.

Как писала «Фонтанка», Томирис оказалась заперта в терминале из-за нового распоряжения правительства РФ о въезде иностранных граждан. Девочка пробыла в Пулково два дня. Дядя Айтжановой, он же ее законный представитель на территории РФ Серик Даулбаев, подтвердил нашему изданию, что он уже встретил девочку.

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15 марта медицинская организация «Интрамед» выдала Айтжановой приглашение на территорию России в соответствии с требованиями распоряжений правительства РФ № 1511-р от 16.03.2020 и № 763-р от 06.03.2020 с целью лечения. Лечение должно было начаться 9 апреля и продлиться 30 дней.

Однако 23 марта в силу вступило новое распоряжение правительства РФ № 737-р, согласно которому медицинские организации обязаны вносить сведения о приглашении на лечение иностранных граждан в электронную базу информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Из-за этого, как уверяют представители девочки, ее не выпускали из Пулково.

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Комментарии (15)

nuga
Спасибо Фонтанка,доброе дело зачтется!
Nik020
Отлично!

Насчет лечения или не лечения, так в первой статье здесь же были показания нашей принимающей медицинской организации о том, что документы были оформлены.
Казахи сами не знают, что с их гражданами делается. В любом случае держать в аэропорту двое суток несовершеннолетнюю это свинство.
LiChaBaTa
Без хорошего пинка от СМИ и общественности мозги у этих ..... не включаются.
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