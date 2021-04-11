Как писала «Фонтанка», Томирис оказалась заперта в терминале из-за нового распоряжения правительства РФ о въезде иностранных граждан. Девочка пробыла в Пулково два дня. Дядя Айтжановой, он же ее законный представитель на территории РФ Серик Даулбаев, подтвердил нашему изданию, что он уже встретил девочку.
15 марта медицинская организация «Интрамед» выдала Айтжановой приглашение на территорию России в соответствии с требованиями распоряжений правительства РФ № 1511-р от 16.03.2020 и № 763-р от 06.03.2020 с целью лечения. Лечение должно было начаться 9 апреля и продлиться 30 дней.
Однако 23 марта в силу вступило новое распоряжение правительства РФ № 737-р, согласно которому медицинские организации обязаны вносить сведения о приглашении на лечение иностранных граждан в электронную базу информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Из-за этого, как уверяют представители девочки, ее не выпускали из Пулково.