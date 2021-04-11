Как рассказал «Фонтанке» дядя Айтжановой, он же ее законный представитель на территории РФ Серик Даулбаев, который ждет ее в зоне прибытия, 15 марта медицинская организация «Интрамед» выдала Айтжановой приглашение на территорию России в соответствии с требованиями распоряжений правительства РФ № 1511-р от 16.03.2020 и № 763-р от 06.06.2020 с целью лечения. Лечение должно было начаться 9 апреля и продлиться 30 дней.

Однако 23 марта в силу вступило новое распоряжение правительства РФ № 737-р, согласно которому медицинские организации обязаны вносить сведения о приглашении на лечение иностранных граждан в электронную базу информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Из-за этого, как уверяют представители девочки, ее не выпустили из Пулково. По словам мамы ребенка Карлыгаш Кусаиновой, с которой нам удалось переговорить, первые сутки дочь пила только воду. Лишь на второй день, 11 апреля, ее накормили после прихода консула Казахстана.

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— Все, что от нас требовалось, было сделано еще до того момента, как она прилетела на территорию Российской Федерации, — заявила «Фонтанке» Екатерина Кондратьева, генеральный директор «Интрамед». — Вчера к нам приходил адвокат представителя девочки. Ему были выданы все документы: лицензия, договор о лечении, квитанция. Я хочу обратить внимание, что первичное приглашение им было выдано до 23 апреля, когда еще не действовало новое положение об обязательной регистрации на Госуслугах. Уже после всей этой ситуации мы пробовали подавать это заявление на Госулугах, но нам пришел отказ. Я еще раз повторю, что у представителей девочки есть оригинал нашего приглашения, датированного 15 марта 2021 года. Соответственно, оно попадает под те инструкции, когда регистрация на Госуслугах еще не требовалась. Возможно, дело не только в этом приглашении.

Официальный представитель девочки считает, что были нарушены права несовершеннолетнего на территории Санкт-Петербурга.

«Пограничная служба ФСБ России по СПб и Л.О. нарушает права несовершеннолетней гражданки Республики Казахстан Айтжановой Т., не допуская последнюю в Российскую Федерацию, причиняя последней моральный вред, нравственные страдания и нарушая действующее Федеральное законодательство, Конституцию РФ, Минскую конвенцию и Конвенцию по правам ребенка, запрещая последней общаться с членами своей семьи, получать квалифицированное лечение на территории государства-члена конвенции, а также иные права, предусмотренные указанным законодательством», — говорится в официальной жалобе.

