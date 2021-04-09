Стали известны дата прощания и место похорон Рудольфа Фурманова

Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, потерявший 9 апреля своего создателя, художественного руководителя-директора — Рудольфа Фурманова, сообщил о дате прощания и похорон Народного артиста России. Проститься с ним можно будет 12 апреля в 11:00 в его театре на площади Льва Толстого (Большой проспект П.С., 35/75). Затем в 14:00 в Николо-Богоявленском морском соборе, где в блокаду он был крещен, пройдет отпевание. Похоронен режиссер и актер будет на Большеохтинском кладбище, где покоятся его близкие.

В некрологе, размещенном на сайте театра, говорится о причине смерти Рудольфа Фурманова: «Он поборол тяжелые последствия ковида, всё время оставаясь на связи с театром. Он ни на минуту не падал духом. Шел вперед, не жаловался. Спасибо всем, кто помогал нам в эти драматические четыре месяца его болезни. Накануне врачи сказали, что у РД (так Фурманова всегда называли в театральной среде) есть все шансы на полное выздоровление. Но утром оторвался тромб. Во сне».

При этом театр, напоминая об уверенном характере своего руководителя, не стал отменять вечерний показ.



«Сегодня мы не отменяем спектакль, играем «Шутников», на его столе лежит приготовленная папка с документами, мы должны были встретиться в семь вечера, — говорится в сообщении. — Его сердце остановилась в семь утра. Мы осиротели. Но театр его будет жить».



Соболезнования в связи с кончиной Фурманова выразили в БДТ им. Г. А. Товстоногова.



«Рудольф Давыдович был большим другом БДТ, любил театр Георгия Товстоногова, а позднее стал одним из тех, кто с радостью встретил обновление Большого драматического при новом художественном руководителе Андрее Могучем, — отметили в БДТ. — Сейчас многие наши артисты играют в спектаклях «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова, а в труппе БДТ служит молодой актер Алексей Фурманов, внук Рудольфа Давыдовича».

