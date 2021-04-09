В России стартовала регистрация на благотворительный «Зелёный марафон»

В России стартовала регистрация на традиционный забег в рамках проекта «Зелёный марафон». Забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в парках 180 городов, включая Петербург.



Проект «Зелёный марафон» создан крупнейшим российским банком и благотворительным фондом «Вклад в будущее». В этом году цель проекта — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.



В рамках «Зелёного марафона» организаторы вместе с движением «ЭКА» высадят 180 000 саженцев. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

