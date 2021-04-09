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В России стартовала регистрация на благотворительный «Зелёный марафон»

В России стартовала регистрация на традиционный забег в рамках проекта «Зелёный марафон». Забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в парках 180 городов, включая Петербург.

Проект «Зелёный марафон» создан крупнейшим российским банком и благотворительным фондом «Вклад в будущее». В этом году цель проекта привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

В рамках «Зелёного марафона» организаторы вместе с движением «ЭКА» высадят 180 000 саженцев. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России от Ростовской области до Республики Бурятия.

Регистрация на марафон уже открыта. Все собранные средства будут направлены на высадку деревьев.

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Комментарии (2)

Danik
Посмотрел. Спербанк. Что-то стартовать расхотелось!
Лучше сам посажу дерево.
Я как-то не доверяю Грефу и К.
iphonedimona
Банк и благотворительный фонд - понятия несовместимые. Это как ужа с ежом скрестить. Не говоря уже про суть российских банкстеров и "благотворительных фондов". В очередной раз лохов разведут и бабла поднимут.
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