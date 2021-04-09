Послушайте, как звучит космос. Данные о звёздах и галактиках превратили в музыкальные треки

Сервис «Яндекс. Музыка» «озвучил» звёзды и вместе с учёными превратил данные о космических телах в мелодии. Все записи 9 апреля представили в виде плейлиста-аудиопутешествия «Музыка звёзд».

Как рассказали представители сервиса, слушая десять музыкальных треков, пользователь «двигается» от Солнца к сверхмассивной чёрной дыре в центре галактики M87 на расстоянии 53,5 миллиона световых лет от Земли.

«Хотя в открытом космосе нет звуков, это не значит, что светила безмолвны. Наоборот, у каждой звезды есть своё особенное «звучание», а точнее — излучение в разных диапазонах, которое можно преобразовать в музыку», — приветствует диктор пользователя.



Из яркости, движения и других характеристик небесных тел выделили частоту и амплитуду, а затем, численно выразив каждый параметр, сопоставили их с определёнными нотами. В работе были использованы данные Астрокосмического центра ФИАН, Американской ассоциации наблюдателей переменных звёзд (AAVSO), Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), Роскосмоса и NASA.

Результат дают не в чистом виде: получившиеся звуки и мелодии аранжировали по вкусу.

В треке «Солнце» авторы проанализировали информацию о вспышках на Солнце за последние 60 лет и «собрали» их в одну мелодию. Трек «Затменная», посвящённый двойной звёздной системе Бета Лиры, написали в форме вальса: одна мелодия в ней сменяет другую точно так же, как вокруг друг друга в этой системе вращаются звёзды.

«В треке «Галактика», героем которого стала галактика NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы, использовался эффект спектрального синтезатора, который получил на вход фотографию галактики, и на её основе сгенерировали звуки для композиции», — поделились в компании.

