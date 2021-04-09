Послушайте, как звучит космос. Данные о звёздах и галактиках превратили в музыкальные треки

Сервис «Яндекс. Музыка» «озвучил» звёзды и вместе с учёными превратил данные о космических телах в мелодии. Все записи 9 апреля представили в виде плейлиста-аудиопутешествия «Музыка звёзд».
Как рассказали представители сервиса, слушая десять музыкальных треков, пользователь «двигается» от Солнца к сверхмассивной чёрной дыре в центре галактики M87 на расстоянии 53,5 миллиона световых лет от Земли.
«Хотя в открытом космосе нет звуков, это не значит, что светила безмолвны. Наоборот, у каждой звезды есть своё особенное «звучание», а точнее — излучение в разных диапазонах, которое можно преобразовать в музыку», — приветствует диктор пользователя.
Из яркости, движения и других характеристик небесных тел выделили частоту и амплитуду, а затем, численно выразив каждый параметр, сопоставили их с определёнными нотами. В работе были использованы данные Астрокосмического центра ФИАН, Американской ассоциации наблюдателей переменных звёзд (AAVSO), Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), Роскосмоса и NASA.
Результат дают не в чистом виде: получившиеся звуки и мелодии аранжировали по вкусу.
В треке «Солнце» авторы проанализировали информацию о вспышках на Солнце за последние 60 лет и «собрали» их в одну мелодию. Трек «Затменная», посвящённый двойной звёздной системе Бета Лиры, написали в форме вальса: одна мелодия в ней сменяет другую точно так же, как вокруг друг друга в этой системе вращаются звёзды.
«В треке «Галактика», героем которого стала галактика NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы, использовался эффект спектрального синтезатора, который получил на вход фотографию галактики, и на её основе сгенерировали звуки для композиции», — поделились в компании.
Каждый трек со звучанием звезды, галактики или туманности предваряется краткой лекцией о том, чем интересен каждый объект и сколько световых лет надо, чтобы оказаться в этом месте Вселенной. В финальной, бонусной записи, астрономы и музыканты объясняют, как они переводили данные в мелодии и почему решили пофантазировать на тему того, как звучал бы космос, если бы там распространялся звук.
Послушать «Музыку звёзд» можно на сайте.
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