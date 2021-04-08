Вы не поверите, но это — рыба: посмотрите, что девушка делает из обычной мойвы

У Ирины Сенатовой из Северодвинска есть интересное хобби — делать костюмы для корюшки и мойвы. Посмотрите, какие характеры появляются у рыб после ее обновок.

Ирина рассказывает, что первые две рыбы в тельняшках появились на 23 Февраля , когда ей нужно было оформить подарок для мужчины. Но за ними последовали и другие — теперь набирается уже небольшая коллекция рыбных кукол.



— К мойвам нужно относиться с юмором, ничего такого — вот прям ах! — в них нет, — считает Ирина. — Был один пакетик мойвы, купленный в «Макси», из него семь рыбинок нарядных получилось. Теперь мойвы нигде нет, пришлось купить корюшку в «Ленте», а она в два раза меньше мойвы. Сейчас будет Арктическая выставка кукол в Гостиных дворах, вот и делаю, чтобы хватило на коллекцию.

