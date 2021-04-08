FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
77.77р92.33р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Вы не поверите, но это — рыба: посмотрите, что девушка делает из обычной мойвы

Довольно патриотичное название судна&nbsp;
Довольно патриотичное название судна Фото: Ирина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться

У Ирины Сенатовой из Северодвинска есть интересное хобби — делать костюмы для корюшки и мойвы. Посмотрите, какие характеры появляются у рыб после ее обновок.

Первые экземпляры — рыбы-моряки из консервной банки
Первые экземпляры — рыбы-моряки из консервной банкиИрина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться

Ирина рассказывает, что первые две рыбы в тельняшках появились на 23 Февраля, когда ей нужно было оформить подарок для мужчины. Но за ними последовали и другие — теперь набирается уже небольшая коллекция рыбных кукол.

— К мойвам нужно относиться с юмором, ничего такого — вот прям ах! — в них нет, — считает Ирина. — Был один пакетик мойвы, купленный в «Макси», из него семь рыбинок нарядных получилось. Теперь мойвы нигде нет, пришлось купить корюшку в «Ленте», а она в два раза меньше мойвы. Сейчас будет Арктическая выставка кукол в Гостиных дворах, вот и делаю, чтобы хватило на коллекцию.

Весеннее свидание
Весеннее свиданиеИрина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться
Рыба-пенсионерка и гитарист чаевничают
Рыба-пенсионерка и гитарист чаевничаютИрина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться

А с этой застольной парой связана целая история.

— Один мужчина, увидев мою мойву, написал и предложил самовар из наперстка, — вспоминает Ирина. — И хотя мойва мне порядком надоела, неудобно было разочаровывать мужчину. Я сделала бабку у самовара и гитариста. Поехала фотографировать их на Театральное озеро. Коробочку поставила на снег, столик достала и стала устанавливать самоварчик. На улице мороз, ручки не слушаются, и самовар падает постоянно. Вдалеке на озере катаются лыжники, гуляют с собаками люди. И лишь я пыхчу и устанавливаю в сугроб композицию. Вдруг за моей спиной раздается сопенье, я поворачиваюсь достать из коробки бабку и гитариста... Но чья-то собака оказалась проворнее меня и в мгновение ока, выхватив из коробки бабку, унеслась, на ходу пережевывая паричок и платьишко. Гитарист одиноко остался лежать в коробке. Как я могла объяснить хозяйке собаки, что она съела? Мойву с платьем и париком, вот что съела ваша собачка! Я смахнула слезу обиды и пошла прочь, вдруг мне стало смешно от дурацкой ситуации.

Нонсенс: рыба на рыбалке
Нонсенс: рыба на рыбалкеФото: Ирина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться
У нас закрытый перелом!
У нас закрытый перелом!Фото: Ирина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться
Рыбка-процентщица
Рыбка-процентщицаФото: Ирина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться
Еще одни моряки-беломорцы
Еще одни моряки-беломорцыФото: Ирина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться
Ирина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться
Рыба, мечтающая о Рио-де-Жанейро и белых штанах
Рыба, мечтающая о Рио-де-Жанейро и белых штанахИрина Сенатова
ПоделитьсяПоделиться

Довольно патриотичное название судна&nbsp;
Довольно патриотичное название судна Фото: Ирина Сенатова
Первые экземпляры — рыбы-моряки из консервной банки
Первые экземпляры — рыбы-моряки из консервной банкиИрина Сенатова
Весеннее свидание
Весеннее свиданиеИрина Сенатова
Рыба-пенсионерка и гитарист чаевничают
Рыба-пенсионерка и гитарист чаевничаютИрина Сенатова
Нонсенс: рыба на рыбалке
Нонсенс: рыба на рыбалкеФото: Ирина Сенатова
У нас закрытый перелом!
У нас закрытый перелом!Фото: Ирина Сенатова
Рыбка-процентщица
Рыбка-процентщицаФото: Ирина Сенатова
Еще одни моряки-беломорцы
Еще одни моряки-беломорцыФото: Ирина Сенатова
Ирина Сенатова
Рыба, мечтающая о Рио-де-Жанейро и белых штанах
Рыба, мечтающая о Рио-де-Жанейро и белых штанахИрина Сенатова

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Cвифт
.... талантливо ))). Спасибо за позитив.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний