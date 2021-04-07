Минздрав разрешил проведение исследований первого в мире препарата против коронавируса на основе плазмы переболевших

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований «Ковид-глобулина». Об этом сообщается 7 апреля на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава РФ.



Это первый в мире зарегистрированный препарат от COVID-19, который создан на основе плазмы крови переболевших людей.



«Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата «Ковид-глобулин», раствор для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. Начало [исследований] — 2 апреля 2021 года, окончание — 31 декабря 2023 года», — сообщили в Минздраве.

