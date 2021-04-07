FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Минздрав разрешил проведение исследований первого в мире препарата против коронавируса на основе плазмы переболевших

Препарат «Ковид-глобулина» получил разрешение на проведение клинических исследований в России

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований «Ковид-глобулина». Об этом сообщается 7 апреля на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава РФ.

Это первый в мире зарегистрированный препарат от COVID-19, который создан на основе плазмы крови переболевших людей.

«Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата «Ковид-глобулин», раствор для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. Начало [исследований] — 2 апреля 2021 года, окончание — 31 декабря 2023 года», — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось о регистрации препарата, но не уточнялось, когда стартуют клинические исследования.

Для создания препарата Ростеху были переданы 2,5 тонны плазмы переболевших москвичей. Новинка будет использоваться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что иммуноглобулин станет «дополнительным инструментом защиты» во время пандемии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний