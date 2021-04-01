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В столице испытают уникальный антикоронавирусный препарат из плазмы москвичей

В России зарегистрирован уникальный препарат от COVID-19 на основе плазмы

Минздрав России одобрил применение уникального иммуноглобулина «КОВИД-глобулин», который будет применяться для лечения COVID-19.

«Препарат "КОВИД-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей», — сообщает 1 апреля департамент труда и социальной защиты населения города в Telegram.

«КОВИД-глобулин» уже успешно прошел доклинические и испытания первой фазы. Последующие тесты пройдут на базе столичных стационаров и займут полгода.

Для создания препарата Ростеху были переданы 2,5 тонны плазмы переболевших москвичей. Новинка будет использоваться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что иммуноглобулин станет «дополнительным инструментом защиты» во время пандемии.

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Комментарии (5)

Kot Piter
Ну хоть какая-то польза. =D
Маэстро
«Плазма москвичей». Новый термин в медицине!!!
А плазму брали у коренных москвичей? до какого колена предки москвича должны проживать в Москве, чтобы москвич считался коренным? Колоть будут всем или только москвичам? Поможет ли она не коренным москвичам (вопрос о количестве поколений остаётся)?
Столько вопросов...
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