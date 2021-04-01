В столице испытают уникальный антикоронавирусный препарат из плазмы москвичей

Минздрав России одобрил применение уникального иммуноглобулина «КОВИД-глобулин», который будет применяться для лечения COVID-19.



«Препарат "КОВИД-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей», — сообщает 1 апреля департамент труда и социальной защиты населения города в Telegram.

«КОВИД-глобулин» уже успешно прошел доклинические и испытания первой фазы. Последующие тесты пройдут на базе столичных стационаров и займут полгода.