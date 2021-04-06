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Школа, где училась погибшая в Колпино девочка, получила прокурорское представление. Там знали о состоянии ребёнка

Школа обращала внимание родителей на самооценку погибшей в Колпино девочки

Прокуратура Колпинского района направила представление в адрес руководства школы, где училась десятилетняя петербурженка, найденная мёртвой на детской площадке.

Об этом стало известно 6 апреля из ответа Генеральной прокуратуры на запрос депутата Госдумы Михаила Романова (есть в распоряжении «Фонтанки»). В письме за подписью первого заместителя прокурора Александра Буксмана сообщается о ходе расследования дела о доведении до самоубийства 10-летней жительницы Колпино.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в начале года в школе, где училась девочка, тестировали детей, её результаты обратили на себя внимание психолога. Было отмечено ухудшение психологического состояния из-за повышенной тревожности и заниженной самооценки. Школьный психолог рекомендовал родителям показать ребёнка специалистам. Этого либо не сделали, либо не успели сделать.

В учебном заведении больше никаких шагов не предприняли, в связи с чем прокуратура Колпинского района внесла руководству представление, оно находится на рассмотрении.

Как писала «Фонтанка», десятилетнюю девочку нашли мёртвой на детской площадке в Колпино ранним утром 14 февраля. Она жила в полной семье, училась на отлично, смотрела аниме и не сидела в соцсетях. Среди последних запросов в телефоне — техника вязания узлов. Опрошенное окружение уверяет, что ссор в семье и в школе не было, но, по словам подруги, было неприятие собственной внешности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

bluxer
У меня тоже в школе психолог выявил повышенную тревожность. Зато самооценка всегда была, как воздушный шар.
265830901
А школа то в чем провинилась? Она теперь родителей во всем заменяет?
265060180
Так что у нас? Анимэ виновато?
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