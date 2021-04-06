Школа, где училась погибшая в Колпино девочка, получила прокурорское представление. Там знали о состоянии ребёнка

Об этом стало известно 6 апреля из ответа Генеральной прокуратуры на запрос депутата Госдумы Михаила Романова (есть в распоряжении «Фонтанки»). В письме за подписью первого заместителя прокурора Александра Буксмана сообщается о ходе расследования дела о доведении до самоубийства 10-летней жительницы Колпино.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в начале года в школе, где училась девочка, тестировали детей, её результаты обратили на себя внимание психолога. Было отмечено ухудшение психологического состояния из-за повышенной тревожности и заниженной самооценки. Школьный психолог рекомендовал родителям показать ребёнка специалистам. Этого либо не сделали, либо не успели сделать.
В учебном заведении больше никаких шагов не предприняли, в связи с чем прокуратура Колпинского района внесла руководству представление, оно находится на рассмотрении.
Как писала «Фонтанка», десятилетнюю девочку нашли мёртвой на детской площадке в Колпино ранним утром 14 февраля. Она жила в полной семье, училась на отлично, смотрела аниме и не сидела в соцсетях. Среди последних запросов в телефоне — техника вязания узлов. Опрошенное окружение уверяет, что ссор в семье и в школе не было, но, по словам подруги, было неприятие собственной внешности.