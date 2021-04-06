FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Петербург привезли почти 30 тысяч доз «Спутника V»

Свежую партию вакцины готовят к развозке в Петербурге

Новая партия коронавирусной вакцины в объеме 29 700 доз прибыла в Северную столицу.

Каждая доза пришла в отдельной ампуле. Сейчас партия на центральной фармацевтической базе готовится к отправке на прививочные пункты.

«Пандемия никуда не ушла. Самая надежная защита от коронавирусной инфекции — это социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, но в первую очередь — прививка. Призываю всех петербуржцев пройти вакцинацию. Только вместе мы сможем выработать коллективный иммунитет и противостоять вирусу», — заявил 6 апреля губернатор Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что сам завершил полный цикл вакцинации от COVID-19 и чувствует себя хорошо. Ранее Смольный объявил о скором светлом будущем — достижении рубежа коллективного иммунитета к COVID-19 уже к июню. Срок совпал с проведением ПМЭФ и приездом президента Владимира Путина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Мимопрохожу
Лучше бы рассказали, когда вакцину "Вектора" привезут. Или ее только для сотрудников Роспотребнадзора разрабатывали?
rastaman
Да хоть 200 000.
Бесполезно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний