В Петербург привезли почти 30 тысяч доз «Спутника V»

Новая партия коронавирусной вакцины в объеме 29 700 доз прибыла в Северную столицу.



Каждая доза пришла в отдельной ампуле. Сейчас партия на центральной фармацевтической базе готовится к отправке на прививочные пункты.



«Пандемия никуда не ушла. Самая надежная защита от коронавирусной инфекции — это социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, но в первую очередь — прививка. Призываю всех петербуржцев пройти вакцинацию. Только вместе мы сможем выработать коллективный иммунитет и противостоять вирусу», — заявил 6 апреля губернатор Александр Беглов.

