В Петербург привезли почти 30 тысяч доз «Спутника V»

Новая партия коронавирусной вакцины в объеме 29 700 доз прибыла в Северную столицу.
Каждая доза пришла в отдельной ампуле. Сейчас партия на центральной фармацевтической базе готовится к отправке на прививочные пункты.
«Пандемия никуда не ушла. Самая надежная защита от коронавирусной инфекции — это социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, но в первую очередь — прививка. Призываю всех петербуржцев пройти вакцинацию. Только вместе мы сможем выработать коллективный иммунитет и противостоять вирусу», — заявил 6 апреля губернатор Александр Беглов.
Градоначальник напомнил, что сам завершил полный цикл вакцинации от COVID-19 и чувствует себя хорошо. Ранее Смольный объявил о скором светлом будущем — достижении рубежа коллективного иммунитета к COVID-19 уже к июню. Срок совпал с проведением ПМЭФ и приездом президента Владимира Путина.