Третья волна рассудит: как коллективный иммунитет в Петербурге сформируют к приезду Путина

К началу лета в Петербурге, по оптимистичным оценкам, успеют полностью привить 600–700 тысяч человек. Это совсем не
«Власти Санкт-Петербурга ведут напряженную работу, направленную на формирование коллективного иммунитета», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов ответственному секретарю оргкомитета ПМЭФ-2021 Антону Кобякову незадолго до отъезда в отпуск.
Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, на основании данных о тех, кто уже переболел ковидом, и темпах вакцинации, заявил, что к июню 2021 года Петербург выйдет на рубеж популяционного иммунитета к коронавирусу. Это позволит организовывать массовые мероприятия: форумы, чемпионаты, конференции, в том числе международного уровня. А главное, провести в очном формате ПМЭФ 2–5 июня, центральное событие которого — пленарное заседание с участием президента России. Владимира Путина ждут лично.
Цифры, известные Княгинину, общедоступны. Необходимое значение для надежного коллективного иммунитета в Петербурге объявил вице-губернатор Олег Эргашев еще в январе — 3,5 миллиона человек с иммунитетом. Почти
А в марте вышло исследование Европейского университета https://eusp.org/news/u-zhiteley-peterburga-formiruetsya-kollektivnyy-immunitet-k-sars-cov-2, в котором говорится, что число переболевших в Петербурге после года эпидемии может составлять уже более 2,5 миллиона человек. То есть городские власти в своей логике теперь могли бы ограничиться и 700 тысячами привитых. Именно к этому значению к июню и доберется городская вакцинация.
Нарастающая статистика прививочной кампании по состоянию на 5 апреля сообщает о 406 тысячах человек, вакцинированных в Петербурге. Из которых 296 тысяч получили обе дозы. После проблем с закупкой холодильников в декабре и с дефицитом вакцины в январе и марте властям, кажется, удалось вернуться к темпу в 7–8 тысяч ежедневно первично прививаемых в будни и примерно вдвое меньше в выходные. Особенно активный спрос на препарат фиксируют в торговых центрах, где не нужна запись. Рост интереса совпал с таинственной президентской вакцинацией.
Но впереди праздники, до и после которых провисают сразу несколько дней, а затем и летние каникулы и отпуска. Кроме того, поставки вакцины носят труднопредсказуемый характер. Но если каким-то образом удастся удержаться на нынешней скорости, то за апрель и май есть шанс привить еще 300–400 тысяч человек. Но наступит ли после этого коллективный иммунитет?
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии Сеченовского университета, академик Виталий Зверев верит в силу иммунитета переболевших.
«Моя точка зрения такая: вакцинация сейчас никак не влияет на уровень коллективного иммунитета. На это больше влияет заболеваемость. У нас очень много людей перенесли эту инфекцию, в том числе легко, и уровень иммунитета достаточно высокий, потому что многие переболели. И особенно в Москве и Петербурге, где была высокая заболеваемость. По моему мнению, мы где-то половину людей, которые перенесли коронавирус, не включили в статистику, ведь они никуда не обращались», — заявил Виталий Зверев «Фонтанке».
С попыткой всё списать на переболевших, например, не согласен Минздрав России. В ведомстве попросили власти Петербурга привить не 1,2 миллиона человек, а 2,6 миллиона, потому что те, кто перенес инфекцию год назад, уже практически не имеют иммунитета и должны отправиться на прививочные пункты, рассказал первый зампред комздрава Андрей Сарана.
«Для появления коллективного иммунитета привитых вместе с переболевшими действительно должно быть порядка
Насколько верны подсчеты и стоит ли уже к июню расслабляться — рассудит третья волна. С ней уже столкнулись в значительной части Европы, а в Петербурге её прогнозируют в те же сроки, что и первую в прошлом году. Эпидемический подъем ждут в конце апреля.
«Не стоит забывать, что в Петербурге и в России в целом в настоящее время мы не наблюдаем циркуляции вариантов коронавируса, как например «британский» или «южноафриканский» варианты, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие эпидемии, — предупреждала ранее соавтор исследования Европейского университета Дарья Даниленко. — Поэтому сейчас критически важно соблюдать рекомендованные противоэпидемические меры и активно продолжать вакцинацию населения».
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»