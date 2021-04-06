Третья волна рассудит: как коллективный иммунитет в Петербурге сформируют к приезду Путина

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / коллаж Поделиться Поделиться







К началу лета в Петербурге, по оптимистичным оценкам, успеют полностью привить 600–700 тысяч человек. Это совсем не 70 % взрослого населения, как в Израиле, и вдвое меньше скромной планки, которую ставили сами себе городские чиновники. Но в Смольном всерьез настроились к июню на коллективный иммунитет.

«Власти Санкт-Петербурга ведут напряженную работу, направленную на формирование коллективного иммунитета», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов ответственному секретарю оргкомитета ПМЭФ-2021 Антону Кобякову незадолго до отъезда в отпуск.



Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, на основании данных о тех, кто уже переболел ковидом, и темпах вакцинации, заявил, что к июню 2021 года Петербург выйдет на рубеж популяционного иммунитета к коронавирусу. Это позволит организовывать массовые мероприятия: форумы, чемпионаты, конференции, в том числе международного уровня. А главное, провести в очном формате ПМЭФ 2–5 июня, центральное событие которого — пленарное заседание с участием президента России. Владимира Путина ждут лично.

Цифры, известные Княгинину, общедоступны. Необходимое значение для надежного коллективного иммунитета в Петербурге объявил вице-губернатор Олег Эргашев еще в январе — 3,5 миллиона человек с иммунитетом. Почти 70 % жителей. Столько же по отчетам вакцинировали в доковидные времена от гриппа. Но, быстро поняв, что коронавирус — это совсем не грипп, уже в феврале в Смольном втрое урезали себе работу. В принятой городской программе «Вакцинация» 2 миллиона записали переболевшими, а из остальных, исключая детей, беременных и людей с противопоказаниями, оставили в планах привить лишь 1,2 миллиона жителей.

А в марте вышло исследование Европейского университета https://eusp.org/news/u-zhiteley-peterburga-formiruetsya-kollektivnyy-immunitet-k-sars-cov-2, в котором говорится, что число переболевших в Петербурге после года эпидемии может составлять уже более 2,5 миллиона человек. То есть городские власти в своей логике теперь могли бы ограничиться и 700 тысячами привитых. Именно к этому значению к июню и доберется городская вакцинация.

Нарастающая статистика прививочной кампании по состоянию на 5 апреля сообщает о 406 тысячах человек, вакцинированных в Петербурге. Из которых 296 тысяч получили обе дозы. После проблем с закупкой холодильников в декабре и с дефицитом вакцины в январе и марте властям, кажется, удалось вернуться к темпу в 7–8 тысяч ежедневно первично прививаемых в будни и примерно вдвое меньше в выходные. Особенно активный спрос на препарат фиксируют в торговых центрах, где не нужна запись. Рост интереса совпал с таинственной президентской вакцинацией.

Но впереди праздники, до и после которых провисают сразу несколько дней, а затем и летние каникулы и отпуска. Кроме того, поставки вакцины носят труднопредсказуемый характер. Но если каким-то образом удастся удержаться на нынешней скорости, то за апрель и май есть шанс привить еще 300–400 тысяч человек. Но наступит ли после этого коллективный иммунитет?



Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии Сеченовского университета, академик Виталий Зверев верит в силу иммунитета переболевших.

«Моя точка зрения такая: вакцинация сейчас никак не влияет на уровень коллективного иммунитета. На это больше влияет заболеваемость. У нас очень много людей перенесли эту инфекцию, в том числе легко, и уровень иммунитета достаточно высокий, потому что многие переболели. И особенно в Москве и Петербурге, где была высокая заболеваемость. По моему мнению, мы где-то половину людей, которые перенесли коронавирус, не включили в статистику, ведь они никуда не обращались», — заявил Виталий Зверев «Фонтанке».

С попыткой всё списать на переболевших, например, не согласен Минздрав России. В ведомстве попросили власти Петербурга привить не 1,2 миллиона человек, а 2,6 миллиона, потому что те, кто перенес инфекцию год назад, уже практически не имеют иммунитета и должны отправиться на прививочные пункты, рассказал первый зампред комздрава Андрей Сарана.

«Для появления коллективного иммунитета привитых вместе с переболевшими действительно должно быть порядка 70 % . Но переболевшие должны быть относительно недавние. Потому что, как показывает практика, антитела в течение полугода после заболевания практически исчезают. И у всех они формируются в зависимости от иммунитета — у кого-то даже после болезни антител практически нет. И пока мы очень далеки от цифр коллективного иммунитета, потому что я не думаю, что в Петербурге переболело 2,5 миллиона человек — половина дееспособного населения. У нас врачи бы просто захлебнулись», — считает кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева. Насколько верны подсчеты и стоит ли уже к июню расслабляться — рассудит третья волна. С ней уже столкнулись в значительной части Европы, а в Петербурге её прогнозируют в те же сроки, что и первую в прошлом году. Эпидемический подъем ждут в конце апреля.

«Не стоит забывать, что в Петербурге и в России в целом в настоящее время мы не наблюдаем циркуляции вариантов коронавируса, как например «британский» или «южноафриканский» варианты, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие эпидемии, — предупреждала ранее соавтор исследования Европейского университета Дарья Даниленко. — Поэтому сейчас критически важно соблюдать рекомендованные противоэпидемические меры и активно продолжать вакцинацию населения».



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»