Власти Петербурга рассказали, когда город выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин сообщил 2 апреля журналистам, что к лету город выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Это позволит проводить массовые мероприятия, в том числе международного формата.



«Я знаю цифры тех, кто уже переболел ковидом в нашем городе, я вижу темпы вакцинации, и у нас есть все основания считать, что к июню на рубеж популяционного иммунитета в городе мы выйдем <...> Будем принимать решения по ситуации, но пока мы исходим из того, что мы вышли из жестких ограничений», — приводит слова Княгинина ТАСС.

