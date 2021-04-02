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Власти Петербурга рассказали, когда город выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета к COVID-19

Смольный: Иммунитет горожан к коронавирусу к лету позволит очно проводить массовые мероприятия

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин сообщил 2 апреля журналистам, что к лету город выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Это позволит проводить массовые мероприятия, в том числе международного формата.

«Я знаю цифры тех, кто уже переболел ковидом в нашем городе, я вижу темпы вакцинации, и у нас есть все основания считать, что к июню на рубеж популяционного иммунитета в городе мы выйдем <...> Будем принимать решения по ситуации, но пока мы исходим из того, что мы вышли из жестких ограничений», — приводит слова Княгинина ТАСС.

Вице-губернатор добавил, что при таком варианте развития событий большинство массовых международных мероприятий (форумов, чемпионатов, конференций), запланированных в Петербурге, будут проходить в очном формате. Отметим, в межведомственном координационном совете Смольного сегодня заявили о росте «коронавирусной госпитализации» в Петербурге.

В Северной столице уже 384 078 человек вакцинировались, из них 284 106 человек получили вторую дозу вакцины. В поликлиниках остаются 62 064 дозы.

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