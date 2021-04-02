Власти Петербурга рассказали, когда город выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин сообщил 2 апреля журналистам, что к лету город выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Это позволит проводить массовые мероприятия, в том числе международного формата.
«Я знаю цифры тех, кто уже переболел ковидом в нашем городе, я вижу темпы вакцинации, и у нас есть все основания считать, что к июню на рубеж популяционного иммунитета в городе мы выйдем <...> Будем принимать решения по ситуации, но пока мы исходим из того, что мы вышли из жестких ограничений», — приводит слова Княгинина ТАСС.
Вице-губернатор добавил, что при таком варианте развития событий большинство массовых международных мероприятий (форумов, чемпионатов, конференций), запланированных в Петербурге, будут проходить в очном формате. Отметим, в межведомственном координационном совете Смольного сегодня заявили о росте «коронавирусной госпитализации» в Петербурге.
В Северной столице уже 384 078 человек вакцинировались, из них 284 106 человек получили вторую дозу вакцины. В поликлиниках остаются 62 064 дозы.