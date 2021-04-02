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Заняты 80% коек: в Петербурге растет коронавирусная госпитализация

Ежедневно по три сотни петербуржцев увозят в больницы с COVID-19 и подозрением на него

Основные эпидемические показатели в Петербурге демонстрируют снижение. Но есть и те, которые начали расти, например госпитализация. Как сообщили в межведомственном координационном совете Смольного, за 2 апреля госпитализированы 324 человека. Неделей ранее было на 3,5% меньше.

При этом по сравнению с прошлой пятницей в Петербурге на 18,41% снизилось количество больных новой коронавирусной инфекцией. А в целом за неделю снижение составило 7,87%. В ковидных госпиталях свободны 1 009 коек — 18,9 % от общего фонда. А доля тяжелых больных в стационарах держится на уровне 28%. На ИВЛ находятся 164 пациента.

«Снижение второй волны эпидемии продолжается, но медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости сохраняется. Для защиты от новой волны эпидемии необходимо продолжение массовой вакцинации и соблюдение мер санитарной безопасности», — отметили в совете.

Всего в Петербурге вакцинировано 392 тысячи человек. Из них 289 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито всего 8 048 человек, вторично — 5 134. Дефицита вакцины нет, неизрасходованный остаток в поликлиниках — 73 тысячи комплектов «Спутника V».

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Комментарии (2)

265040381
Главное закончить любую статью промовектором "надо вакцинироваться" , ага , щас , когда всем хотелось в августе - ноябре 2020 хрена лысого нам было , только для власти и бизнеса, а теперь пусть сами и тащаться с этого ...
Добродей
не устали выдумывать?
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