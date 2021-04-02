Заняты 80% коек: в Петербурге растет коронавирусная госпитализация

При этом по сравнению с прошлой пятницей в Петербурге на 18,41% снизилось количество больных новой коронавирусной инфекцией. А в целом за неделю снижение составило 7,87%. В ковидных госпиталях свободны 1 009 коек — 18,9 % от общего фонда. А доля тяжелых больных в стационарах держится на уровне 28%. На ИВЛ находятся 164 пациента.



«Снижение второй волны эпидемии продолжается, но медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости сохраняется. Для защиты от новой волны эпидемии необходимо продолжение массовой вакцинации и соблюдение мер санитарной безопасности», — отметили в совете.

