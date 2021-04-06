Как сообщает 6 апреля ГУ МЧС, на этой неделе, с 7 по 9 апреля, ночью и утром на дорогах возможна гололедица, 9 апреля ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

На водоёмах, в том числе в Финском заливе и на Ладожском озере, продолжается разрушение ледового покрова. С учётом вероятных дождей может интенсивно повышаться уровень воды в реках. Так, выйти из берегов грозит река Тосна, которая регулярно затапливает огороды и хозяйственные постройки в городе Тосно. Участками вскроются реки Паша и Оять.