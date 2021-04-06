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Опасная сторона петербургской весны. Спасатели готовятся противостоять ветру и воде

МЧС Ленобласти предупреждает о дождях, которые могут вызвать половодье

Погода готовит целый набор испытаний на ближайшие дни. Спасатели ГУ МЧС по Ленобласти готовятся к неприятностям.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Как сообщает 6 апреля ГУ МЧС, на этой неделе, с 7 по 9 апреля, ночью и утром на дорогах возможна гололедица, 9 апреля ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

На водоёмах, в том числе в Финском заливе и на Ладожском озере, продолжается разрушение ледового покрова. С учётом вероятных дождей может интенсивно повышаться уровень воды в реках. Так, выйти из берегов грозит река Тосна, которая регулярно затапливает огороды и хозяйственные постройки в городе Тосно. Участками вскроются реки Паша и Оять.

Выход на лёд сейчас очень опасен, жертв всё больше. При этом рыбаки продолжают нарушать запрет.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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