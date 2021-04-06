Дирекция защитных сооружений показала, как рыбаки-экстремалы, наплевав на безопасность, рискуют своими жизнями на почти разрушившемся льду у дамбы в Петербурге. Видео опубликовано 6 апреля.
dambaspb_kzs / instagram.com
На кадрах несколько мужчин передвигаются с буром по припаю в попытках удачно «прилуниться». При этом периодически они подходят очень близко к кромке, где сидят и другие рыбаки. В дирекции пояснили, что события происходили в минувшие выходные. После того, как камера зафиксировала рискованных любителей рыбной ловли, на место были вызваны спасатели. Они заставили мужчин ползти на берег в прямом смысле этого слова.