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Камеры дамбы в Петербурге показали «прилуняющихся» и ползающих рыбаков на остатках льда

Дирекция защитных сооружений показала, как спасают петербургских рыбаков-экстремалов

Дирекция защитных сооружений показала, как рыбаки-экстремалы, наплевав на безопасность, рискуют своими жизнями на почти разрушившемся льду у дамбы в Петербурге. Видео опубликовано 6 апреля.

dambaspb_kzs / instagram.com

На кадрах несколько мужчин передвигаются с буром по припаю в попытках удачно «прилуниться». При этом периодически они подходят очень близко к кромке, где сидят и другие рыбаки. В дирекции пояснили, что события происходили в минувшие выходные. После того, как камера зафиксировала рискованных любителей рыбной ловли, на место были вызваны спасатели. Они заставили мужчин ползти на берег в прямом смысле этого слова.

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Комментарии (3)

Иван 2пырьев
Всего 2 ошибки в тексте видео, ну что ж, похвально, дирекция КЗС
rumet
спасатeли - нeпосeды) нe дают "рыбакам" слупить заслужeнную прeмию Дарвина...
walker_5e4cd299a1c68
Ума нет-считай калека.
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