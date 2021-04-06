Врача Навального Васильеву не пускают к нему в колонию

Лидера признанного иноагентом профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву не пустили в колонию к Алексею Навальному.
На пути Васильевой и медиков в колонию встали полицейские. Это следует из прямой трансляции.
Лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева прибыла в Покров утром 6 апреля вместе с группой коллег. Они смогли добраться до ИК, где содержится оппозиционер.
Васильева пообщалась с журналистами и подчеркнула, что приехала в Покров не протестовать, а спасать Навального. «Мы будем приезжать каждый день, пока не пустят [к Навальному]», — заверила лидер профсоюза медиков.
Накануне альянс объявил о поездке к оппозиционеру.