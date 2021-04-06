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Врача Навального Васильеву не пускают к нему в колонию

Главу «Альянса врачей» не пустили в колонию к Алексею Навальному

Лидера признанного иноагентом профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву не пустили в колонию к Алексею Навальному.

На пути Васильевой и медиков в колонию встали полицейские. Это следует из прямой трансляции.

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Лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева прибыла в Покров утром 6 апреля вместе с группой коллег. Они смогли добраться до ИК, где содержится оппозиционер.

Васильева пообщалась с журналистами и подчеркнула, что приехала в Покров не протестовать, а спасать Навального. «Мы будем приезжать каждый день, пока не пустят [к Навальному]», — заверила лидер профсоюза медиков.

Накануне альянс объявил о поездке к оппозиционеру.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ранее сообщила «Фонтанке», что её подзащитный не может стоять. Жена Навального Юлия также рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. Сам он написал, что нога теряет чувствительность. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального. Во ФСИН заявили, что оппозиционера перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

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Комментарии (1)

Yksy
Спасать от радикулита. Чем? пассами? магическим наложением рук?
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