«Альянс врачей» собрался к Навальному в колонию

Профсоюз медиков «Альянс врачей» (включен в РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) заявил, что медики «сами придут» к Алексею Навальному, если до 5 апреля к политику не допустят врачей. Обращение главы организации Анастасии Васильевой опубликовано 2 апреля на YouTube-канале «Навальный Live».

По ее словам, Навальному якобы назначают «неграмотное лечение», а ходатайства адвокатов о допуске в колонию врача рассматривать отказываются. «Если пациент не может попасть к врачу, то врачи сами приедут к нему», — говорит Васильева. И уточнила, что члены профсоюза готовятся к поездке в ИК-2 во Владимирской области, где содержат Навального.

«Если голодовку не прекратить, то очень скоро это может грозить Алексею серьезными последствиями — вплоть до комы и смерти», — сказал заместитель председателя «Альянса врачей» Сергей Рыбаков.



Напомним, во ФСИН ранее заявили, что состояние у Навального «удовлетворительное», и он получает всю необходимую помощь.

