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«Альянс врачей» собрался к Навальному в колонию

Профсоюз медиков потребовал допустить к Навальному врача

Профсоюз медиков «Альянс врачей» (включен в РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) заявил, что медики «сами придут» к Алексею Навальному, если до 5 апреля к политику не допустят врачей. Обращение главы организации Анастасии Васильевой опубликовано 2 апреля на YouTube-канале «Навальный Live».

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По ее словам, Навальному якобы назначают «неграмотное лечение», а ходатайства адвокатов о допуске в колонию врача рассматривать отказываются. «Если пациент не может попасть к врачу, то врачи сами приедут к нему», — говорит Васильева. И уточнила, что члены профсоюза готовятся к поездке в ИК-2 во Владимирской области, где содержат Навального.

«Если голодовку не прекратить, то очень скоро это может грозить Алексею серьезными последствиями — вплоть до комы и смерти», — сказал заместитель председателя «Альянса врачей» Сергей Рыбаков.

Напомним, во ФСИН ранее заявили, что состояние у Навального «удовлетворительное», и он получает всю необходимую помощь.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ранее сообщила «Фонтанке», что её подзащитный не может стоять. Жена Навального Юлия также рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. Сам он написал, что нога теряет чувствительность. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

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Комментарии (20)

Piter Russo
Надеюсь они хоть других заключённых посмотрят в ик-2. А не только мисье Навального.
260409351
Консилиум пропишет больному клизму?
AlBerkut
А ко всем остальным не хотят съездить?
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