Зоозащитники бьют тревогу: в районе Соснового Бора находится детёныш серого тюленя, которому, вероятно, нужна помощь.
Пока всё, что имеется в распоряжении — это видео, на котором малыш, который уже начал сбрасывать белую детскую шубку, мечется по пляжу у Финского залива.
«Если кто-нибудь будет прогуливаться в ближайшие дни по пляжам в г. Сосновый Бор, посмотрите, пожалуйста, вокруг — может быть этот серый тюленёнок где-нибудь ещё вылезет. Если найдёте — звоните 69923990», — сообщает 5 апреля «Фонд друзей балтийской нерпы».