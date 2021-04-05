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Под Петербургом объявлен в розыск тюленёнок

В Сосновом Бору потерялся детёныш тюленя

Зоозащитники бьют тревогу: в районе Соснового Бора находится детёныш серого тюленя, которому, вероятно, нужна помощь.

Пока всё, что имеется в распоряжении — это видео, на котором малыш, который уже начал сбрасывать белую детскую шубку, мечется по пляжу у Финского залива.

«Если кто-нибудь будет прогуливаться в ближайшие дни по пляжам в г. Сосновый Бор, посмотрите, пожалуйста, вокруг — может быть этот серый тюленёнок где-нибудь ещё вылезет. Если найдёте — звоните 69923990», — сообщает 5 апреля «Фонд друзей балтийской нерпы».

«Фонд друзей балтийской нерпы» — некоммерческий проект по сохранению редких видов морских млекопитающих. Помимо реабилитации, его создатели осуществляют мониторинг популяций ладожской кольчатой нерпы, балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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