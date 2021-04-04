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Цукербергу позвонят. После утечки на Facebook телефон основателя соцсети оказался в открытом доступе

Номер телефона основателя компании Facebook попал в сеть после масштабной утечки данных

Взлом Facebook привел к тому, что номер телефона Марка Цукерберга был слит в Интернет. Об этом 4 апреля сообщает The New York Post.

В открытом доступе оказались данные почти 500 миллионов пользователей Facebook, включая сведения об основателе соцсети. Хакеры смогли получить информацию в январе из-за уязвимости. Им удалось создать огромную базу данных зарегистрированных на Facebook людей.

Номер основателя соцсети нашел эксперт по безопасности Дэйв Уокер. «Если журналисты пытаются получить объяснения от Facebook, то может им просто позвонить ему [Цукербергу]?», — написал он в Twitter и выложил сведения о Цукерберге из базы данных хакеров.

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