FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
71
Печать

В Петербурге избили мужчину, который открыто рассказал о положительном ВИЧ-статусе

Илье Бронскому после публикации о ВИЧ сломали нос в центре Петербурга

Неизвестный напал на жителя Петербурга Илью Бронского с выкриками о его болезни. Несколько дней назад он рассказал о себе в интервью изданию TJournal.

Фото с разбитым лицом Бронский опубликовал около пяти часов вечера 3 апреля на своей странице в Twitter. В травмпункте медики зафиксировали перелом носа, после чего Илья отправился писать заявление в полицию.

По словам фотографа, на него напали во дворе между Большой и Малой Конюшенными улицами. Кто-то окликнул его сзади. Его назвали нецензурным словом, означающим гомосексуала, и определили как «спидозного». После бокового удара в лицо Бронский «аж присел», а его обидчик убежал, рассказал пострадавший «Медиазоне».

Он добавил, что в последнее время в соцсетях ему сыпались угрозы. Связаны они были с материалом на сайте TJournal. Бронский рассказал о том, как узнал о положительном ВИЧ-статусе и как из-за этого изменилась его жизнь. Заразился он в стоматологической клинике.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (71)

Carolus
Какой иск к клинике? Материал-то почитайте. Клинику ту закрыли ещё за полгода до того, как ему сказали о диагнозе. Он там не единственный заразился, вообще-то. Где при этом был СК? Не знаю. Росздравнадзору спасибо хотя бы за то, что сейчас этой клинике нет. Хотя уверен, что владельцы и костяк врачей где-то трудятся на той же ниве. Сам лечусь в "Меди", надеюсь, что там всё нормально со стерилизацией от ВИЧ.
Kezevo
Страна вся во мраке соловьева, и лечение корой дуба
Modest_5e4ce41f7533b
Хорошо, что доктора скрывают истинное число инфицированных, а то гражданская война была бы уже в самом разгаре. При этом угадайте, какой стороне терять было бы уже нечего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний