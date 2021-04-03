В Петербурге избили мужчину, который открыто рассказал о положительном ВИЧ-статусе

Неизвестный напал на жителя Петербурга Илью Бронского с выкриками о его болезни. Несколько дней назад он рассказал о себе в интервью изданию TJournal.

Фото с разбитым лицом Бронский опубликовал около пяти часов вечера 3 апреля на своей странице в Twitter. В травмпункте медики зафиксировали перелом носа, после чего Илья отправился писать заявление в полицию.

По словам фотографа, на него напали во дворе между Большой и Малой Конюшенными улицами. Кто-то окликнул его сзади. Его назвали нецензурным словом, означающим гомосексуала, и определили как «спидозного». После бокового удара в лицо Бронский «аж присел», а его обидчик убежал, рассказал пострадавший «Медиазоне».