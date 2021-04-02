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Суд признал скопинского маньяка виновным в нарушении административного надзора

Суд: Мохов нарушил административный надзор

Районный суд Рязанской области признал виновным Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, в нарушении административного надзора

Из опубликованных 2 апреля данных суда следует, что Мохов признан виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»). Она предполагает наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. По данным «Подъёма», его оштрафовали на 1000 рублей.

Мохов, который отсидел 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, будет под административным надзором полиции в течение шести лет. Это означает также обязанность находиться в пределах Скопинского района, запрет на прогулки позже 22:00 и на посещение массовых мероприятий.

Ранее Ранее одна из жертв Екатерина Мартынова попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Мохова после его интервью Ксении Собчак, а когда он попытался добавить женщину в друзья во «ВКонтакте», она обратилась с СК.

В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года.

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Комментарии (1)

07A
Спасибо МВД, надеюсь, что и за голодающем будет достойный надзор! Если доживет, клоун!
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