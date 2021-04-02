Суд признал скопинского маньяка виновным в нарушении административного надзора

Из опубликованных 2 апреля данных суда следует, что Мохов признан виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»). Она предполагает наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. По данным «Подъёма», его оштрафовали на 1000 рублей.

Мохов, который отсидел 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, будет под административным надзором полиции в течение шести лет. Это означает также обязанность находиться в пределах Скопинского района, запрет на прогулки позже 22:00 и на посещение массовых мероприятий.

Ранее Ранее одна из жертв Екатерина Мартынова попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Мохова после его интервью Ксении Собчак, а когда он попытался добавить женщину в друзья во «ВКонтакте», она обратилась с СК.